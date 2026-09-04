La tarta de Santiago: tradición gallega con un giro fresco y ligero

La tarta de Santiago, un emblemático postre gallego, ha capturado la atención de muchos, incluyendo a turistas que buscan deleitarse con su sabor. Este dulce, que se encuentra en la parte noroeste de España, es un claro ejemplo de la influencia árabe en la repostería, con la almendra como protagonista absoluto. Sin embargo, su preparación puede ser tanto su mayor virtud como su principal inconveniente.

Según el Consejo Regulador, la auténtica tarta de Santiago no debe contener harina de ningún tipo. Se elabora únicamente con almendra molida, huevos, azúcar, limón y, en ocasiones, un toque de licor o mantequilla. La textura ideal debe ser esponjosa y jugosa, por lo que si se presenta como un ladrillo seco, es probable que se trate de una versión de menor calidad, que incluye harina de trigo o que ha sido mal horneada.

Este pastel, denso y sabroso, resulta también bastante energético y pesado de digerir, lo que sugiere que lo ideal es consumir una porción pequeña. Se recomienda no servirlo como postre, a menos que la comida haya sido ligera. Sin embargo, un chef de Chicago, James Martin, ha encontrado una forma innovadora de reinventar este clásico, haciéndolo más fresco y ligero al incorporar fruta de temporada a la masa.

James Martin, copropietario del Bocadillo Market, un restaurante especializado en cocina española, se sintió inspirado por su viaje a España, donde descubrió una diversidad de sabores que evocaban su infancia. Su menú incluye la tradicional tarta de almendras, pero recientemente ha compartido una receta en Bon Appetit que incorpora peras para darle un giro refrescante.

En su receta, Martin sugiere utilizar peras locales, que son ideales en esta época del año. También menciona que las manzanas serían una excelente opción cuando llegue el otoño. Para preparar su versión, se deben añadir uno o dos peras cortadas en cubos a la masa antes de verterla en el molde. La cantidad de fruta puede variar según el tamaño de la tarta; su receta incluye 250 g de almendra molida y 5 huevos, junto con aproximadamente dos tazas de pera troceada.

Además, se podría experimentar con frutas laminadas o ralladas para incrementar la jugosidad de la tarta. Esta adaptación permite disfrutar de un postre que respeta la esencia de la tarta de Santiago, pero que resulta más ligero y apropiado para servir después de una comida. Sin embargo, los puristas tal vez prefieran mantener la receta original intacta.