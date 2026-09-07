Puerto Rico exige reconocimiento tras su victoria sobre Turquía en el Mundial FIBA femenino

BERLÍN — El entrenador de Puerto Rico, Gerardo Batista, ha expresado su descontento por la falta de reconocimiento hacia los logros de su equipo en la Copa del Mundo femenina de la FIBA. Batista señaló el lunes que incluso herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, no han reconocido que Puerto Rico ha logrado clasificaciones consecutivas a tres mundiales y dos Juegos Olímpicos.

"Nadie piensa que merecemos estar aquí", afirmó Batista tras la victoria de su equipo por 75-71 contra Turquía, un triunfo que les permitió avanzar en un grupo que incluía a poderosos equipos como el campeón europeo Bélgica y el campeón asiático Australia.

"No todo el mundo, ¿verdad?, pero la mayoría de la gente", comentó el entrenador. "Como le dije a mi equipo: 'Te ganas su respeto ganando'".

La victoria fue posible gracias a destacadas actuaciones de Arella Guirantes (21 puntos), Trinity San Antonio (18) e Imani McGee-Stafford (16), quienes contribuyeron a eliminar a Turquía en un duelo crucial, luego de que ambos equipos perdieran sus dos primeros partidos.

Batista, quien asumió el cargo de entrenador en 2014, no pudo ocultar su orgullo por el desempeño del equipo. "Estamos aquí, ¿sabes? Y si te enfrentas a nosotras, se supone que debes ganarnos, pero vamos a esforzarnos al máximo para intentar vencerte", expresó. "Y no se trata de vernos bien en las derrotas. Se trata de intentar ganar y eso es lo que estamos tratando de hacer".

Puerto Rico, que alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de 2022 en Sydney, ahora se prepara para enfrentar al ganador del partido entre Italia y China, que se disputará más tarde el lunes, en un repechaje que se llevará a cabo el miércoles por un lugar en los cuartos de final programados para el jueves.

San Antonio también respaldó las palabras de su entrenador. "Al final del día, lo dijo de la mejor manera en el entrenamiento: nunca obtendremos el respeto que merecemos a menos que nos lo ganemos", señaló la base. "Así que cada vez que salgamos a la cancha, vamos a salir y vamos a ganárnoslo, y vamos a mostrarle al mundo por qué Puerto Rico pertenece aquí".