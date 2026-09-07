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La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.

El sorteo número 41350 de La Previa se realizó el lunes 7 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0228, correspondiente a A primera (El Cerro). Conocé los resultados completos.

07/09/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41350 del juego La Previa se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0228, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0228
2° 6367
3° 4484
4° 4021
5° 4381
6° 0271
7° 9823
8° 2376
9° 2221
10° 1090
11° 4237
12° 5792
13° 7064
14° 8580
15° 6071
16° 9165
17° 1696
18° 7684
19° 3051
20° 6472

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41350 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 7 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0228.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (El Cerro).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron 20 números ganadores, comenzando con 0228.

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