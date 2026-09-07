La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.

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El sorteo número 41350 del juego La Previa se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0228, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0228

2° 6367

3° 4484

4° 4021

5° 4381

6° 0271

7° 9823

8° 2376

9° 2221

10° 1090

11° 4237

12° 5792

13° 7064

14° 8580

15° 6071

16° 9165

17° 1696

18° 7684

19° 3051

20° 6472