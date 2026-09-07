George Clooney cuestiona la capacidad de los gobiernos para regular la Inteligencia Artificial

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El actor estadounidense George Clooney ha manifestado su preocupación respecto al uso de la Inteligencia Artificial en la industria cinematográfica y ha expresado dudas sobre la posibilidad de que se creen leyes en Estados Unidos que regulen su uso de manera efectiva.

El reconocido artista participó de la Cumbre Lumière, la primera cumbre internacional dedicada exclusivamente al futuro del cine, series, animación y videojuegos, que tuvo lugar en Saint-Paul-de-Vence, Francia, bajo la copresidencia del presidente francés Emmanuel Macron y del mandatario surcoreano Lee Jae-myung.

Durante el evento, uno de los temas centrales fue el impacto de la IA en el cine, así como su gestión y las nuevas herramientas que están disponibles para la producción cinematográfica.

En este contexto, Clooney manifestó su escepticismo sobre el uso de la Inteligencia Artificial, aunque reconoció que es una "revolución" en curso y que prefiere informarse antes de emitir juicios. "Estoy aquí para escuchar, creo que eso es lo mejor que se puede hacer en este punto, porque hay personas muy inteligentes que entienden la dirección hacia la que esto se está moviendo, y es crucial que todos nosotros lo comprendamos. Esto va a ser una revolución y ya lo es, pero se convertirá en algo aún más grande en nuestra industria, especialmente en términos de empleo", afirmó en declaraciones a Variety.

Sobre la necesidad de una ley en Estados Unidos que regule la inteligencia artificial, como las existentes en Francia y Europa, Clooney sorprendió al manifestar que no confía en que el gobierno estadounidense pueda proponer una solución efectiva. "No lo sé. Probablemente eso tendría sentido. Tengo reservas sobre pedir que los gobiernos sean los encargados de la IA, porque hemos visto cómo interactúan con figuras como Mark Zuckerberg en el estrado, y eso no es nada impresionante. Estoy más interesado en ver qué están buscando hacer estas empresas para mantener un control y equilibrio en esta área", comentó.

El actor también subrayó su preocupación por el uso de la IA y su impacto en la sociedad: "Estoy más preocupado por cómo nos informamos que por cómo nos entretenemos". Se mostró inquieto por la posibilidad de deepfakes en las noticias y en los juicios.

Como ejemplo de esta preocupación, mencionó a su esposa, Amal Clooney, quien trabaja como jurista de derechos humanos: "Mi esposa está entrenando a jueces para que comprendan cómo detectar cuando algo no es factual, y eso es muy difícil, y ahora será aún más complicado. Así que estoy interesado en todo esto".