Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- Racing cayó nuevamente ante Atlético Tucumán en su estadio, en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura, lo que provocó que los aficionados manifestaran su descontento hacia el presidente Diego Alberto Milito, quien enfrenta severas críticas desde hace meses.

La relación entre los hinchas de Racing y Milito se ha deteriorado notablemente, principalmente debido a la notable disminución del rendimiento del equipo. Esto contrasta con el momento en que el "Príncipe" asumió la presidencia, justo después de que la "Academia" se coronara campeona de la Copa Sudamericana, luciendo un plantel lleno de figuras.

Sin embargo, desde su llegada al cargo, las expectativas de un "salto de calidad" prometido por Milito no se han cumplido, y la calidad del plantel ha ido en declive, convirtiendo al equipo en una presa fácil para sus adversarios en cualquier escenario.

Las promesas incumplidas de Milito han generado un profundo descontento entre los hinchas. Durante su campaña, el presidente había declarado que su objetivo era llevar a Racing a un nivel superior. Sin embargo, a pesar de sus recientes justificaciones en las que intenta desvincular sus promesas de los resultados deportivos, la realidad es que el equipo ocupa el último lugar en la Zona B del Torneo Clausura.

Milito había afirmado que la conquista de la Copa Sudamericana debería ser el punto de partida para futuros logros. No obstante, la actual situación del club contrasta con esa idea, ya que Racing quedó eliminado en la fase de grupos de la última Copa Sudamericana y se encuentra lejos de clasificar a competencias internacionales en la tabla anual.

En cuanto a su promesa de formar un equipo competitivo y considerar la inversión como una oportunidad y no un gasto, los resultados han sido desalentadores. Los hinchas han criticado la gestión de Milito por un mercado de pases deficiente, que no logró fortalecer al equipo en momentos clave.

La falta de una visión estratégica clara en la conformación del plantel también ha sido objeto de críticas. En el último mercado de pases, Racing tomó decisiones apresuradas y poco coherentes, lo que se evidencia en la incorporación de jugadores que apenas llevan días en el club.

A casi dos años y medio de su gestión, la presidencia de Milito se ha visto marcada por promesas vacías y un rendimiento deportivo en picada. Actualmente, Racing no solo se encuentra en la última posición de su zona, sino que también ocupa el vigésimo cuarto lugar en la tabla anual, lo que podría poner en riesgo su permanencia en la división superior.

El tiempo corre y Milito deberá actuar con rapidez para revertir esta situación y evitar que la crisis se convierta en una catástrofe para el club.

Agencia NA