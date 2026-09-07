Ganá un viaje en el Crucero de La Konga: Cadena 3 Rosario sortea cuatro cabinas para la Ocean Fest 2
Con motivo del Día de la Primavera, se ponen en juego pasajes dobles para viajar en diciembre a Punta del Este y Montevideo con toda la música en alta mar. Cómo participar.
07/09/2026 | 10:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 lanzó el Ocean Fest 2.
Cadena 3, Viajes TDH, Bentancourt y La Konga lanzan este lunes 7 de septiembre un esperado concurso con motivo del Día de la Primavera: el sorteo de cuatro cabinas dobles para disfrutar de la segunda edición del Ocean Fest, el crucero que combina vacaciones, diversión y el show en vivo del grupo de cuarteto.
La experiencia se desarrollará del 22 al 27 de diciembre de 2026, con un itinerario de 6 días y 5 noches que partirá desde el puerto de Buenos Aires y recorrerá las ciudades de Punta del Este y Montevideo. Cada premio consta de una cabina doble interna para dos personas con pensión completa, bebidas e impuestos incluidos (no abarca traslados hacia el puerto porteño ni gastos extras a bordo).
En total se entregará una cabina por emisora entre las siguientes radios participantes:
Cadena 3 Argentina: se activa y sortea en el programa Juntos.
Cadena 3 Rosario: participación a través de Siempre Juntos.
La Popu: en el ciclo Para Todos.
Cadena Heat: durante la emisión de Hermosa Mañana.
Para participar, los oyentes deben ingresar a la web o a la app oficial de Cadena 3 (o de la radio correspondiente), hacer clic en el banner de la promoción y completar el formulario con sus datos personales. La recepción de respuestas estará abierta hasta el viernes 18 de septiembre a las 11.30, momento en el que se anunciarán los afortunados ganadores en vivo.
Lectura rápida
¿Qué concurso se lanza? Se lanza un concurso para sortear cuatro cabinas dobles para el Ocean Fest.
¿Quiénes participan en el concurso? Participan Cadena 3, Viajes TDH, Bentancourt y La Konga.
¿Cuándo se realizará el crucero? El crucero se realizará del 22 al 27 de diciembre de 2026.
¿Dónde partirá el crucero? El crucero partirá desde el puerto de Buenos Aires.
¿Cómo pueden participar los oyentes? Los oyentes deben ingresar a la web o app de Cadena 3, hacer clic en el banner de la promoción y completar un formulario.