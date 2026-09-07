Más de 100 detenidos fueron trasladados desde Rosario a Piñero, Coronda y Recreo
El operativo busca descomprimir las dependencias policiales y garantizar que las personas privadas de la libertad permanezcan en establecimientos penitenciarios, tras la apertura de la nueva unidad de Recreo.
07/09/2026 | 10:12Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Más de 100 detenidos fueron trasladados desde Rosario a Piñero, Coronda y Recreo
La Provincia trasladó este lunes a más de 100 detenidos varones que permanecían alojados en comisarías de Rosario hacia distintas unidades penitenciarias. El operativo busca descomprimir las dependencias policiales y evitar que personas privadas de la libertad permanezcan allí durante períodos prolongados.
La medida se realizó luego de la inauguración de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo y forma parte de un proceso que ya comenzó en Santa Fe y Rafaela. Los traslados continuarán en otras unidades regionales con mayor concentración de detenidos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, supervisó el operativo y explicó que se trata de “traslados encadenados” que permiten liberar espacios en los principales lugares de alojamiento. Los internos son distribuidos entre los penales de Recreo, Piñero y Coronda, según su perfil criminológico y las disposiciones del Servicio Penitenciario.
Según precisó el funcionario, Rosario dejará de tener detenidos varones alojados de manera permanente en comisarías, aunque quedará disponible un cupo transitorio de 144 plazas para personas aprehendidas en flagrancia, por orden fiscal o durante las primeras diligencias judiciales. El objetivo es que, una vez consolidada la privación de libertad y superadas las primeras 72 o 96 horas, los detenidos sean derivados al Servicio Penitenciario.
La secretaría de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que los traslados se realizan semanalmente y anticipó que continuarán en otras regiones. La Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo cuenta con 891 plazas y forma parte del plan provincial que contempla más de 7.000 nuevos lugares de alojamiento durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
Lectura rápida
¿Qué medida se tomó recientemente? Se trasladaron más de 100 detenidos varones de comisarías de Rosario a unidades penitenciarias.
¿Quién supervisó el operativo? El operativo fue supervisado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
¿Dónde se realizó la inauguración relacionada? La inauguración se realizó en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo.
¿Cuál es el objetivo de los traslados? El objetivo es descomprimir las dependencias policiales y liberar espacios en las comisarías.
¿Cuántas plazas tiene la nueva unidad penitenciaria? La Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo cuenta con 891 plazas disponibles.