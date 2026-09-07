FOTO: Más de 100 detenidos fueron trasladados desde Rosario a Piñero, Coronda y Recreo

La Provincia trasladó este lunes a más de 100 detenidos varones que permanecían alojados en comisarías de Rosario hacia distintas unidades penitenciarias. El operativo busca descomprimir las dependencias policiales y evitar que personas privadas de la libertad permanezcan allí durante períodos prolongados.

La medida se realizó luego de la inauguración de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo y forma parte de un proceso que ya comenzó en Santa Fe y Rafaela. Los traslados continuarán en otras unidades regionales con mayor concentración de detenidos.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, supervisó el operativo y explicó que se trata de “traslados encadenados” que permiten liberar espacios en los principales lugares de alojamiento. Los internos son distribuidos entre los penales de Recreo, Piñero y Coronda, según su perfil criminológico y las disposiciones del Servicio Penitenciario.

Según precisó el funcionario, Rosario dejará de tener detenidos varones alojados de manera permanente en comisarías, aunque quedará disponible un cupo transitorio de 144 plazas para personas aprehendidas en flagrancia, por orden fiscal o durante las primeras diligencias judiciales. El objetivo es que, una vez consolidada la privación de libertad y superadas las primeras 72 o 96 horas, los detenidos sean derivados al Servicio Penitenciario.

La secretaría de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que los traslados se realizan semanalmente y anticipó que continuarán en otras regiones. La Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo cuenta con 891 plazas y forma parte del plan provincial que contempla más de 7.000 nuevos lugares de alojamiento durante la gestión de Maximiliano Pullaro.