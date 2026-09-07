Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores se salvaron de milagro

FOTO: Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un gran peligro

Una avalancha sorprendió a dos esquiadores que descendían por una ladera del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén. La masa de nieve pasó a escasos metros de ambos, quienes lograron ponerse a salvo.

El episodio ocurrió en el sector conocido como "El Filo", ubicado a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar y fuera de los límites habilitados del complejo invernal.

La secuencia fue registrada por personas que se encontraban en las inmediaciones. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se observa cómo la nieve se desprende y comienza a ganar velocidad mientras los deportistas avanzan por la ladera.

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Los esquiadores consiguieron alejarse de la trayectoria de la avalancha y llegar a una zona segura sin sufrir heridas.

Tras advertir el desprendimiento, el personal del cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y acordonó el área afectada para prevenir nuevos incidentes.

Desde el complejo reiteraron la importancia de respetar las pistas habilitadas y las indicaciones del personal especializado. Advirtieron que los sectores no autorizados carecen de los mismos controles y pueden presentar riesgos difíciles de detectar a simple vista.

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