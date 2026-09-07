Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores se salvaron de milagro
El desprendimiento ocurrió en un sector fuera de pista, a casi 1.980 metros de altura. Ambos deportistas alcanzaron una zona segura y no sufrieron heridas.
FOTO: Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un gran peligro
Una avalancha sorprendió a dos esquiadores que descendían por una ladera del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén. La masa de nieve pasó a escasos metros de ambos, quienes lograron ponerse a salvo.
El episodio ocurrió en el sector conocido como "El Filo", ubicado a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar y fuera de los límites habilitados del complejo invernal.
La secuencia fue registrada por personas que se encontraban en las inmediaciones. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se observa cómo la nieve se desprende y comienza a ganar velocidad mientras los deportistas avanzan por la ladera.
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Los esquiadores consiguieron alejarse de la trayectoria de la avalancha y llegar a una zona segura sin sufrir heridas.
Tras advertir el desprendimiento, el personal del cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y acordonó el área afectada para prevenir nuevos incidentes.
Desde el complejo reiteraron la importancia de respetar las pistas habilitadas y las indicaciones del personal especializado. Advirtieron que los sectores no autorizados carecen de los mismos controles y pueden presentar riesgos difíciles de detectar a simple vista.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Cerro Chapelco?
Una avalancha se produjo en el Cerro Chapelco, donde dos esquiadores casi son alcanzados.
¿Quiénes estaban involucrados?
Dos esquiadores que descendían por una ladera no habilitada.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho ocurrió el jueves por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar la avalancha?
En el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén.
¿Por qué es importante este evento?
Resalta los peligros de esquiar fuera de las zonas habilitadas y la necesidad de seguir las indicaciones de seguridad.
[Fuente: Noticias Argentinas]