La UE invierte $232 millones en Groenlandia para fortalecer la cooperación y desarrollo local

BRUSELAS, Bélgica — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer el lunes un paquete de inversión de 200 millones de euros (232 millones de dólares) destinado a Groenlandia, en un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y esta vasta isla. "Groenlandia puede contar con la UE", afirmó von der Leyen tras firmar una declaración conjunta con el primer ministro Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Cabe recordar que Groenlandia es un territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

La atención de la UE hacia Groenlandia ha aumentado desde que el expresidente estadounidense Donald Trump sugirió que Estados Unidos debería adquirir la isla por razones de seguridad. Von der Leyen destacó que esta inversión permitirá crear nuevas oportunidades y consolidar una UE fuerte y comprometida tanto en Groenlandia como en el Ártico, subrayando la importancia de Groenlandia como aliado estratégico y amigo de confianza.

El plan de inversión tiene como objetivo mejorar varios sectores en Groenlandia, incluyendo la educación, la pesca, la conectividad a internet, los sistemas hidroeléctricos y la explotación de minerales críticos. Además, los fondos se destinarán a mejorar la vivienda, apoyar a pequeñas empresas y promover el turismo sostenible.

Las reiteradas afirmaciones de Trump sobre la isla generaron preocupaciones sobre la soberanía groenlandesa y provocaron el rechazo de sus dirigentes, así como tensiones entre los aliados de la OTAN. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles a países europeos, incluyendo Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

En un comunicado, estos países expresaron que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y pueden provocar una peligrosa espiral descendente. Estamos comprometidos a defender nuestra soberanía". Trump finalmente retrocedió tras el acuerdo de seguridad de la OTAN en la región ártica.

La visita de von der Leyen coincide con el inicio de ejercicios militares de 11 países de la OTAN en Groenlandia, que involucran a aproximadamente 400 efectivos, incluidas tropas de fuerzas especiales entrenadas para operar en condiciones árticas de Canadá, Dinamarca y Finlandia. No obstante, no participan fuerzas estadounidenses en las maniobras denominadas Arctic Shield, que se desarrollan del 7 al 18 de septiembre.

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Esta información fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.