Tres hombres apuñalados en Crown Heights, Nueva York, antes del Carnaval

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) — Tres hombres fueron apuñalados en la madrugada de este lunes en Crown Heights, horas antes del inicio de las festividades del Desfile del Carnaval de Nueva York, según informó la Policía a un medio de los Estados Unidos.

La violencia se desató en dos incidentes ocurridos con apenas 30 minutos de diferencia, cerca del recorrido del desfile, según un informe exclusivo de ABC7 Eyewitness News, captado por la Agencia Noticias Argentinas.

La crónica policial del citado medio indicó que a las 5:48, los agentes que acudieron a la intersección de Carroll Street y Utica Avenue encontraron a un hombre de 23 años apuñalado en el cuello y a otro de 36 años apuñalado en la cara.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) continuó informando que, menos de media hora después, alrededor de las 6:12 de la mañana, halló a un hombre de 32 años apuñalado en el cuello cerca de la intersección de Utica Avenue y President Street.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Kings County y se esperaban noticias relacionadas con su evolución.

Los investigadores buscan a un sospechoso que se cree está vinculado a los tres apuñalamientos: lo describen como masculino de tez oscura, vestido con pantalones vaqueros grises y camiseta oscura.

La Policía indicó que huyó en dirección desconocida y hasta el momento no ha habido detenciones, mientras que el hecho se investiga.