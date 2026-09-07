Aerosmith: las grabaciones que muestran sus inicios antes de la fama

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) - Antes de llenar estadios y alcanzar el estrellato mundial, Aerosmith era un grupo de jóvenes músicos en busca de su identidad musical. Esta etapa, que se sitúa en un período previo a su fama, ha sido capturada en unas cintas que permanecieron olvidadas durante décadas y que fueron publicadas en 2022 bajo el título 1971: The Road Starts Hear.

La escucha de estas grabaciones nos transporta a 1971, a una sala de ensayo en Boston, donde Aerosmith aún no había alcanzado el estatus que el futuro les depararía. La banda se formó en torno a 1970, gracias a la unión de Steven Tyler, Joe Perry y Tom Hamilton, junto a Joey Kramer en la batería y, poco después, Brad Whitford reemplazando a Ray Tabano en la guitarra. En esos primeros días, el grupo se presentaba como una banda de bares, influenciada por el blues y el rock británico, con el deseo de tocar cada vez más fuerte y mejor.

El valor de The Road Starts Hear radica en su capacidad de documentar a una banda en proceso de transformación. Las grabaciones, realizadas en octubre de 1971 con una grabadora Wollensak de Joe Perry, fueron capturadas durante ensayos en Boston. Mark Lehman, quien era uno de los primeros roadies de la banda, también estuvo involucrado en la producción de estas tomas. Tras permanecer archivadas por años, las cintas fueron recuperadas de los conocidos Vindaloo Vaults de Aerosmith.

Este registro incluye siete temas: Somebody, Reefer Head Woman, Walkin’ the Dog, Movin’ Out, Major Barbara, Dream On y Mama Kin. Algunas de estas canciones se incorporarían al repertorio que la banda grabaría para su álbum debut, lanzado en 1973.

En particular, Dream On aparece en una versión primitiva, con una segunda estrofa diferente y una mayor presencia del piano, además de un final que fue descartado para la grabación final. La voz de Tyler en esta grabación es más cruda y menos controlada, aún distante del reconocido cantante de hard rock que se convertiría en los años posteriores. Por otro lado, Mama Kin presenta un riff más limpio, evocando el sonido del blues de la década del 60. En Walkin’ the Dog, la banda exhibe una soltura casi improvisada, mientras que Reefer Head Woman destaca la conexión de Tyler y Perry con el blues, siendo esta canción regrabada en 1979 para Night in the Ruts.

La calidad del sonido no es perfecta. La grabación es irregular y, en ocasiones, desprolija. Sin embargo, este aspecto es parte de su atractivo. No hay una producción que ajuste las guitarras o perfeccione la voz de Tyler, lo que permite escuchar a una banda de blues-rock con influencias que van desde el blues estadounidense hasta artistas como Jeff Beck, The Yardbirds y Led Zeppelin. La revista Rolling Stone ha descrito estas grabaciones como un "fósil" de Aerosmith.

La edición de 2022 comenzó como un lanzamiento limitado para el Record Store Day de 2021, en formatos de cassette y vinilo, y posteriormente se amplió a CD y formato digital. La primera tirada se agotó rápidamente y logró incluso ingresar a las listas de Billboard, un logro significativo para un material que había estado guardado durante medio siglo y que, en estricto sentido, no era un nuevo álbum de la banda.

Más de 50 años después, estas grabaciones funcionan como una cápsula del tiempo. Aunque el debut oficial de Aerosmith se produciría en 1973, estas cintas permiten retroceder a un momento en el que la banda simplemente ensayaba, tocaba y aprendía. En su sonido imperfecto y en construcción, se encuentra quizás la versión más auténtica de Aerosmith: la de un grupo que aún no sabía que estaba a punto de convertirse en una leyenda.