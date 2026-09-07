Ben Sulayem asegura que la seguridad de pilotos y equipos de F1 está garantizada en Oriente Medio

FOTO: Ben Sulayem dice que pilotos y equipos de F1 no serán puestos "en riesgo" por Oriente Medio

MONZA, Italia (AP) — El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, defendió la necesidad de esperar claridad sobre el cierre de la temporada de Fórmula 1 de este año, en medio de la preocupación por la seguridad en Oriente Medio, aunque aseguró a The Associated Press que ni los pilotos ni el personal de los equipos serán puestos "en riesgo".

La temporada de F1 aún está programada para finalizar con el Gran Premio de Qatar el 29 de noviembre y el cierre de temporada en Abu Dabi el 6 de diciembre, pero la F1 ha estado considerando posibles sedes alternativas. Un final en el circuito de Imola, Italia, es visto como la opción más probable.

Ben Sulayem comunicó a AP que todo sigue "como siempre". "No estamos cambiando nada a menos que tengamos que hacerlo", agregó, destacando que mantiene una comunicación regular con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

"Al ser de esa parte del mundo, no podemos precipitarnos y simplemente decir: se acabó, vamos a cancelar, y luego cancelar", expresó. "¿Vamos a permitir que nuestra gente, nuestro personal, los pilotos o los equipos corran riesgos? No, por supuesto que no. No lo haremos. Pero también tendremos que escuchar a los gobiernos y al promotor local allí".

La F1 establece su propio calendario y los acuerdos con las sedes anfitrionas, pero, como organismo rector, la FIA debe aprobar el programa y cualquier modificación.

Se canceló el Gran Premio de Arabia Saudí y se trasladó a Bahréin

En el contexto de los recientes eventos, Irán ha atacado previamente a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos, que incluyen Abu Dabi, como parte de su respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, lo que llevó a la F1 a cancelar otras dos fechas de Oriente Medio más temprano en la temporada, en Bahréin y Arabia Saudí.

El Gran Premio de Bahréin fue reprogramado en Malasia para el 4 de octubre, manteniendo la marca de Bahréin.

"¿Me siento decepcionado? Creo que las vidas humanas son más importantes que el automovilismo", comentó Ben Sulayem, quien es de los Emiratos Árabes Unidos, al ser consultado sobre el impacto en su región de perder eventos. "Y el bienestar de mi familia, que está allí, y de los nacionales de los Emiratos Árabes Unidos y de todos los que viven allí, es una prioridad".

El dirigente añadió que "por el momento, no hay ninguna emergencia" para decidir un calendario para la temporada 2027.

Imola podría significar otra fiesta en Italia para Antonelli

Si la temporada termina en Imola, significaría que la búsqueda de Kimi Antonelli por convertirse en el campeón más joven de la F1 podría concluir con una celebración cerca de su ciudad natal, Bolonia. Antonelli, de 20 años, amplió a 66 puntos su ventaja en la lucha por el título con una victoria contundente en el Gran Premio de Italia el domingo, tras una remontada épica desde el fondo de la parrilla.