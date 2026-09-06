Inicia en París el juicio por el asesinato del exrugby argentino Federico Martín Aramburu

FOTO: Comienza en París el juicio por el asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu.

Este lunes comenzará en París el juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu, ocurrido en marzo de 2022, cuando fue atacado a tiros en la capital francesa después de una pelea en un bar.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proceso tendrá como principales acusados a Loïk Le Priol, señalado por la Fiscalía como autor de los disparos mortales y acusado de asesinato, y Romain Bouvier, imputado por tentativa de asesinato.

Ambos tenían vínculos con organizaciones de ultraderecha y podrían enfrentar una condena de prisión perpetua.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, cuando Aramburu se encontraba junto a su amigo y excompañero de equipo Shaun Hegarty en un bar del barrio de Saint-Germain-des-Prés. Después de una discusión, el ex Puma y Hegarty se retiraron del lugar, pero fueron perseguidos por los acusados.

De acuerdo con la investigación, Bouvier fue quien abrió fuego primero contra Aramburu, mientras que posteriormente Le Priol continuó el ataque y efectuó varios disparos. El exjugador argentino recibió impactos de bala y murió antes de que los servicios de emergencia pudieran reanimarlo: la Fiscalía sostiene que se trató de un ataque premeditado.

Además de Le Priol y Bouvier, otras dos personas deberán responder ante la Justicia francesa por su presunta participación en los hechos: la entonces pareja de Le Priol, acusada de complicidad, y un hombre señalado por haber ayudado a Bouvier durante su fuga.

Aramburu tenía 42 años y tres hijos al momento de su asesinato. Formado en el Club Atlético San Isidro (CASI), disputó 22 partidos con Los Pumas y fue integrante del plantel que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Su muerte generó una fuerte conmoción en el rugby argentino y francés.

Sus padres y su viuda, María, viajarán a la capital francesa para estar presentes en las audiencias y todo el proceso correspondiente al caso que se llevó la vida del rugbier nacido en La Plata.

En la previa del proceso, Los Pumas y distintos clubes de la URBA realizaron homenajes bajo la consigna "Justicia por Fede", en respaldo a la familia y en reclamo de una resolución judicial. El juicio se extenderá durante septiembre y está previsto que finalice el 25 de septiembre.