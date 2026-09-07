Del "kilómetro cero" de Cambiemos al triunfo de Font: el peronismo vuelve al poder en Marcos Juárez

Germán Font se impuso este domingo en las elecciones municipales de Marcos Juárez y se convirtió en el nuevo intendente de la ciudad. El candidato cercano al gobernador Martín Llaryora obtuvo el 46% de los votos y consiguió una diferencia mucho mayor que la anticipada por las encuestas.

En segundo lugar quedó el exintendente Pedro Dellarossa, con el 20,2%. La distancia entre ambos fue de casi 26 puntos y marcó el regreso del peronismo al gobierno municipal después de 53 años.

La victoria tiene además un fuerte componente histórico. Marcos Juárez fue considerada en 2014 el "kilómetro cero" de Juntos por el Cambio, luego del triunfo de Dellarossa con una alianza entre el vecinalismo, el PRO y el radicalismo que contó con el respaldo de Mauricio Macri.

Font admitió ante Cadena 3 que su espacio esperaba una elección más pareja. Según explicó, las encuestas que manejaban durante la campaña lo ubicaban entre cinco y siete puntos por encima de Dellarossa.

"Sentíamos mucho respaldo de la gente y notábamos que había ganas de nuevas caras y de un liderazgo diferente, pero queríamos ser muy prudentes", señaló el intendente electo.

"Esto quiere decir que interpretamos lo que la gran mayoría de la sociedad quería. Vamos a gobernar y escuchar a todos los marcosjuarenses", agregó.

La elección también estuvo marcada por una baja participación. De las aproximadamente 24.800 personas habilitadas para votar, concurrió alrededor del 60%. La cifra representa una caída de ocho puntos respecto de los comicios municipales de 2022.

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• El vecinalismo llegó dividido

Además de la victoria de Font, uno de los datos centrales fue la fragmentación del espacio vecinalista que gobernó Marcos Juárez durante la mayor parte de las últimas décadas.

Dellarossa compitió con el sello Marcos Juárez Puede después de haber completado dos mandatos como intendente, promovido a Sara Majorel como su sucesora en 2022 y formado parte posteriormente del Gabinete provincial de Llaryora.

El tercer puesto fue para Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, con el 17,3%. En cuarto lugar terminó Verónica Crescente, quien obtuvo el 11,3% con Unión Vecinal.

Crescente había sido funcionaria durante las administraciones de Dellarossa, pero se alejó de ese espacio en 2022 y esta vez presentó una propuesta propia. La multiplicación de candidaturas provenientes del vecinalismo dispersó un electorado que en otras elecciones había permanecido concentrado.

No obstante, la división opositora no explica por sí sola la amplitud del resultado. Font alcanzó un caudal superior al obtenido históricamente por el peronismo en la ciudad y logró captar votos por fuera de su base partidaria.

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• Una campaña sin sellos nacionales

Ninguna de las siete listas participantes compitió con el nombre de una alianza nacional. Tampoco hubo durante la campaña visitas de dirigentes de primera línea, salvo algunas presencias puntuales.

La Libertad Avanza no presentó un candidato propio, pese a que Marcos Juárez había sido una de las ciudades cordobesas con mayor acompañamiento al oficialismo nacional.

En las elecciones legislativas de 2025, el espacio libertario había conseguido el 44,2% en la ciudad, mientras que Provincias Unidas, la fuerza encabezada por Juan Schiaretti, había obtenido el 29,3%. En toda la provincia, el resultado había sido de 42,3% contra 28,2%.

La ausencia de una propuesta libertaria llevó a que ese electorado se distribuyera entre las diferentes opciones municipales o decidiera no participar. Por ese motivo, el resultado de este domingo no puede trasladarse directamente al escenario provincial o nacional.

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• La estrategia de Llaryora

Font dejó su función dentro del Gobierno provincial para competir por la intendencia. De acuerdo con dirigentes del oficialismo, Llaryora había pedido dos condiciones para encarar la elección: impulsar a un candidato joven y concentrar la campaña en los problemas de Marcos Juárez.

La estrategia evitó nacionalizar la disputa y permitió que Font se presentara con un perfil local, aunque su pertenencia al peronismo cordobés y su cercanía con el gobernador eran conocidas.

Durante los festejos estuvo la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien invitó al intendente electo a reunirse con Llaryora en el Centro Cívico. También participaron el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, considerado uno de los principales impulsores políticos de Font, y legisladores de la región.

Con el triunfo, el oficialismo provincial sumará otra ciudad importante al mapa de municipios conducidos por dirigentes propios o aliados. Font, por su parte, deberá suceder a Majorel y transformar una victoria histórica en una gestión capaz de representar también al amplio sector que acompañó a las otras seis listas.

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