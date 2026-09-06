Eduardo Blanco y Victoria Almeida, en Cadena 3: “Cada función es única”

Las historias de amor también pueden encontrar su punto de partida en lugares poco propicios para el romance. Eso es lo que ocurre en “Empieza con D: Siete Letras”, la comedia romántica escrita por Cecilia Monti y Juan José Campanella, y dirigida por este último.

La obra, que se mantuvo durante más de un año en la cartelera de la calle Corrientes y superó las 300 funciones y los 100 mil espectadores, llegó a Córdoba con todo su elenco.

Sus protagonistas, Eduardo Blanco y Victoria Almeida, dialogaron en los estudios de Cadena 3 sobre la obra, la gira por el país y el desafío de renovar cada función.

La historia comienza en la sala de espera de un consultorio odontológico, donde dos personas de generaciones diferentes coinciden casi por casualidad y terminan abriendo una posibilidad que ninguno parecía estar buscando.

Allí aparecen Miranda Delgado, una profesora de yoga de alrededor de 30 años, y Luis Cavalli, un médico retirado de unos 60, viudo y atravesando los cambios propios de una nueva etapa de su vida.

A partir de ese primer encuentro, la obra se construye entre humor, situaciones cotidianas, diferencias generacionales y nuevas oportunidades, con una mirada sobre dos personas que intentan reconstruir sus vidas desde lugares muy diferentes.

Eduardo Blanco: “Se fusionan la comedia y el drama”

Blanco destacó la capacidad de Campanella y Monti para generar humor sin perder el componente emocional de la historia.

“No siempre sucede hacer reír con lo genuino. Campanella y su mujer, Cecilia Monti, tienen una pluma en ese sentido. La risa aparece. Sus historias son como sellos: mientras te reís, la emoción te recorre. A mí me encanta. Se fusionan la comedia y el drama”, expresó.

Además, habló de su vínculo personal con el director: “Soy amigo de Campanella hace muchos años y sé de su pasión por el teatro. Tiene un chip sorprendente que funciona como director de cine en algunas cosas. Es un teatro construido de cero. Él abraza tanto al teatro como al cine”.

Sobre la gira, agregó: “Nos fue muy bien en Villa María, en Córdoba y en otros lugares”.

Victoria Almeida: “Cada función es única”

Almeida, por su parte, destacó especialmente la respuesta del público fuera de Buenos Aires.

“La gira es espectacular en todo sentido. Estamos ilusionados por la reacción del público, que es muy linda. En Buenos Aires hay mucho teatro y el público es divino, porque está habituado al teatro, pero cuando salís de Capital hay un plus que tiene que ver con la efusividad”, señaló.

Y agregó: “No hay tanta cantidad de teatro como en Capital. Para nosotros es muy estimulante la fiesta, tanto hacia la comedia como en lo dramático. En el escenario estamos con un público metido, estallado de risa, y es una experiencia hermosa. Es como surfear en una ola grande: la adrenalina es total”.

La actriz también explicó cómo trabajan para evitar que las funciones se vuelvan rutinarias: “Cada función es única, más allá de que uno tenga un caminito. En este elenco estamos siempre con las antenitas paradas para vivirlo por primera vez cada vez. Ese es el desafío: reciclar, renovar y darle vida como si nunca lo hubieses hecho”.

Sobre su decisión de participar de la obra, contó: “Me gustó la temática y cómo está contada. Es una propuesta a la que cualquier actriz se tiraría de cabeza. Si para verla es divina, imaginate para actuar. También es un gustito que me quería dar: trabajar con Eduardo”.

Una obra reconocida y premiada

Desde su estreno, el 9 de enero de 2025, “Empieza con D: Siete Letras” permaneció durante más de un año en la cartelera de la calle Corrientes y superó las 300 funciones.

Durante ese período, reunió a más de 100.000 espectadores y se mantuvo entre las diez obras más vistas del circuito teatral porteño durante 2025. Además, alcanzó el quinto puesto anual de recaudación en el ranking de Aadet.

La obra también recibió distintos reconocimientos. En 2025, Campanella y Monti obtuvieron el Martín Fierro a Mejor Dramaturgia.

En 2026, además, fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, cuenta con cinco nominaciones a los Premios ACE: Mejor Dirección para Campanella, Mejor Drama o Comedia Dramática, Mejor Actriz para Fernanda Metilli, Mejor Actor de Reparto para Gastón Cocchiarale y Mejor Música Original para Emilio Kauderer.

“Empieza con D: Siete Letras” en Córdoba

La obra se presenta este domingo a las 17 y a las 20 en el Teatro Real de Córdoba, con funciones que forman parte de una gira que llevará el espectáculo por distintos puntos del país.

Entrevista de "Amamos los Domingos"