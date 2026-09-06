Un nuevo tipo de rana fue descubierto tras 100 años de confusión en Ecuador y Colombia

Un equipo de científicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador logró identificar formalmente a la Pristimantis milpe, una rana que había sido confundida con otra especie durante más de un siglo. Este descubrimiento se realizó gracias al estudio de ejemplares recolectados en Ecuador en el siglo XIX y conservados en el Natural History Museum de Londres.

Este hallazgo es significativo ya que muchas de las especies recién descritas suelen ser raras o limitadas a áreas pequeñas. En contraste, la Pristimantis milpe es común, fácil de encontrar y se detecta fácilmente por su canto nocturno. Su rango conocido abarca más de 67,000 kilómetros cuadrados en los bosques del Chocó, en Ecuador y Colombia, desde el nivel del mar hasta altitudes de 1,200 metros.

La descripción formal de esta rana fue publicada en la revista internacional ZooKeys, especializada en biodiversidad y taxonomía.

Un caso de identidad equivocada que perduró un siglo

Los investigadores identificaron a la Pristimantis milpe al revisar los antiguos ejemplares de anfibios del Natural History Museum en Londres. Santiago Ron, investigador de la PUCE y autor principal del estudio, viajó a Inglaterra para investigar un problema de clasificación que había persistido durante más de 100 años. Analizó los especímenes originales, conocidos como "tipos", que habían sido recolectados en Ecuador en el siglo XIX y que permanecieron en el museo desde entonces.

Al comparar esos antiguos ejemplares con poblaciones vivas del Ecuador, el equipo descubrió que los especímenes antiguos estaban incorrectamente vinculados a una especie diferente. Como resultado, una rana que había sido vista y documentada durante décadas nunca había recibido un nombre científico propio.

La Jhael Ortega, estudiante de doctorado en Virginia Tech y coautora del estudio, destacó: "Que una especie tan común haya pasado desapercibida bajo el nombre equivocado durante décadas subraya la importancia de conectar correctamente los nombres científicos con las poblaciones vivas en la naturaleza".

La rana que hace clic en el bosque del Chocó

La Pristimantis milpe es activa durante la noche. Los machos suelen llamar desde hojas en arbustos y bromelias a varios metros sobre el suelo del bosque. Sus llamados son fuertes y distintivos, produciendo un sonido similar a un "clic". Las hembras y los machos también difieren notablemente en apariencia. Las hembras presentan una coloración llamativa en la ingle y los muslos, donde pueden aparecer tonos naranjas o azul claros junto a manchas negras. Los machos, en general, tienen un color más uniforme.

Esta rana habita en los bosques del Chocó ecuatoriano y el sur de Colombia, una región considerada especialmente importante para la conservación de la biodiversidad.

La relevancia de las colecciones históricas de museos

El descubrimiento resalta la importancia científica continua de las colecciones de historia natural. Los especímenes preservados durante décadas o incluso siglos pueden ofrecer a los investigadores una forma de revisar clasificaciones antiguas, comparar rasgos físicos y resolver preguntas que los científicos anteriores no pudieron responder.

En este caso, la combinación de los especímenes del museo del siglo XIX con observaciones de poblaciones de ranas vivas permitió a los investigadores determinar que la Pristimantis milpe merecía ser reconocida como una especie distinta. Estos hallazgos también subrayan cuánto queda por aprender sobre la biodiversidad. Incluso los animales comunes y extendidos pueden ocultar sorpresas, y resolver esos misterios a menudo depende de reunir colecciones históricas con investigaciones modernas y observaciones.