Los Emmy 2026: Favoritos como "The Pitt", "Hacks" y "Pluribus" se preparan para brillar

FOTO: Los Emmy podrían dar muchos premios a "The Pitt", "Hacks" y "Pluribus", Bad Bunny ya es ganador

LOS ÁNGELES — Las series más destacadas del año, incluyendo "The Pitt", "Hacks", "Pluribus" y "Widow’s Bay", se preparan para una noche llena de premios Emmy este domingo, en una ceremonia que se celebrará ocho días antes de la gala principal y su transmisión televisiva.

La Academia de la Televisión entregará más de 100 premios Emmy de horario estelar, la mayoría de los cuales se otorgarán en un par de ceremonias en el Peacock Theater de Los Ángeles. Estas ceremonias, anteriormente conocidas como los Emmy de las Artes Creativas, han sido rebautizadas como las dos primeras noches de la 78.ª edición de los Premios Emmy.

Las dos noches de premiación se editarán juntas para ser emitidas el 12 de septiembre en FXX y estarán disponibles en Hulu al día siguiente. La ceremonia principal, que tendrá lugar el 14 de septiembre, también en el Peacock Theater, será conducida por Mariska Hargitay y se emitirá en vivo por NBC y Peacock.

En una emocionante noticia, Bad Bunny recibió el sábado su primer Emmy por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde su programa ganó el Emmy al mejor especial de variedades, superando competidores como los Oscar, los Grammy y los Tony. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martinez Ocasio, obtuvo este reconocimiento como productor e intérprete, marcando su primera nominación.

En el ámbito de las series, "The Pitt", la aclamada serie médica de HBO Max que narra un día en la vida de sus personajes, se perfila como la gran favorita con 25 nominaciones y la posibilidad de ganar hasta nueve premios el domingo. Por su parte, "Hacks", también de HBO Max, alcanzó 24 nominaciones en la categoría de comedia, igualando un récord, y podría llevarse hasta una docena de estatuillas.

La mayoría de los premios que se entregarán este fin de semana reconocerán a los equipos detrás de cámaras, aunque las grandes estrellas también podrían destacar, especialmente en las categorías de actuación como invitado.

Un momento emotivo de la noche podría ser el homenaje a Rob Reiner, quien falleció junto a su esposa Michele Singer Reiner en diciembre, y está nominado a un Emmy póstumo por su actuación en "The Bear", casi 50 años después de haber ganado dos premios por su papel en "All in the Family".

En la misma categoría, el ganador de cinco Emmys Michael J. Fox está nominado por su interpretación de un paciente con Parkinson en "Shrinking", habiendo sido diagnosticado con la enfermedad en la vida real durante la década de 1990.

La atención de la noche aumentará debido a que la academia trasladó cinco categorías de la transmisión del 14 de septiembre al domingo, incluyendo mejor actor y mejor actriz de reparto en una serie limitada, con nominados como Jason Bateman, Charles Melton, Dakota Fanning y Laurie Metcalf.

"The Pitt" se destaca en las nominaciones de actuación en drama, con dos intérpretes postulados a mejor actor invitado y tres candidatas a mejor actriz invitada, entre ellas Tal Anderson, una actriz autista y defensora de la representación neurodivergente, quien obtuvo su primera nominación por su papel de Becca King, la hermana menor de la doctora Mel King, interpretada por Taylor Dearden.

Taylor Dearden, una de las cuatro mujeres de "The Pitt" nominadas a mejor actriz de reparto, será una de las presentadoras el domingo, al igual que Noah Wyle, la estrella de la serie, quien está nominado a cuatro Emmys en la ceremonia principal.

En el ámbito de la comedia, cinco de las siete nominadas a mejor actriz invitada provienen de "Hacks", incluyendo a Leslie Bibb y Laurie Metcalf, quienes podrían llevarse a casa dos Emmys cada una.

Además, dos nuevas series de Apple TV podrían dejar una huella significativa en los Emmy. La comedia de terror "Widow’s Bay" tiene la posibilidad de ganar hasta 10 premios este fin de semana, mientras que "Pluribus", un drama centrado en una mujer contra la mente colmena del creador de "Breaking Bad", Vince Gilligan, y protagonizado por Rhee Seahorn, favorita a mejor actriz, también podría obtener 10 estatuillas en la ceremonia temprana.

Los nominados de "Pluribus", Karolina Wydra y Jeff Hiller, también figuran entre los presentadores del domingo.

El sábado, en el primer día de los Emmy, se entregaron premios a series sin guion, programas de variedades y especiales, mientras que el programa del domingo se centrará en dramas, comedias y series limitadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.