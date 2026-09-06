El ataque que cambió la historia: un documental estremecedor

Los sonidos de los impactos de los aviones, los espeluznantes derrumbes de las torres y los gritos desesperados de peatones, bomberos y policías han quedado marcados a fuego en la memoria colectiva de la humanidad.

Todos recordamos dónde nos encontrábamos y qué estábamos haciendo aquella mañana del 11 de setiembre de 2001.

En 2021, con motivo de los 20 años, Cadena 3 preparó una producción especial para evocar aquel atentado y su proyección histórica hasta nuestros días.

La producción muestra una pieza histórica de la cobertura de Cadena 3, fruto de un trabajo acelerado de un gran equipo bajo la conducción de dos referentes sin par del periodismo argentino como Mario Pereyra y Miguel Clariá.

En nuestro sitio cadena3.com el documental puede escucharse y también verse como una pieza multimedia.

Es un trabajo que reconstruye en audios e imágenes el 11S, pero además recoge testimonios de quienes los vivieron y de especialistas que ponen en contexto la importancia del episodio y su proyección sobre la situación del mundo hasta hoy.

Aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, Cadena 3 funcionó a toda velocidad, buscando precisiones y mostrando su carácter internacional con coberturas inmediatas en Estados Unidos, España, Italia e Israel.

Bajo la producción de Alberto Roselli y Carlos Abel Castro Torres, la radio movió todos sus recursos en esa mañana trágicamente desesperante.

Mario Pereyra mostró su lucidez, agudeza y olfato periodístico, y Miguel Clariá su enorme capacidad de análisis inmediato y de acertadas proyecciones de escenarios futuros. Y Cynthia Zak tradujo para todos los argentinos los reportes urgentes de la CNN.

Apenas un par de horas después del ataque, Chema Forte, desde España, ya ponía el foco sobre Osama Bin Laden, ignoto desconocido para la gran mayoría.

Esta producción especial de Cadena 3 estremece a lo largo de 45 minutos y refleja el mayor atentado terrorista de la historia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Créditos

Producción periodística: Carlos Marcó y Juan Bernaus.

Locución: Fernando Zavala y Daniela Toni.

Participaciones especiales: Miguel Clariá y Agustina Vivanco.

Edición de Sonido y producción artística: Waldo Sandoval.

Edición audiovisual y fotografía: Juan Pérez Gaudio.

Producción Ejecutiva: Máximo Tell.

Dirección General: Sergio Suppo.