En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 13°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento leves durante la jornada.

06/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Tucumán para el 6 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Tucumán para el 6 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de y una sensación térmica de . La humedad se encuentra en un 61%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 13°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan un cambio notable en las temperaturas. Para el lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de y una máxima de 22° con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, la mínima será de y la máxima alcanzará los 25°, manteniendo el cielo claro. El miércoles 9 de septiembre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 27°, continuando con condiciones de cielo despejado. Sin embargo, para el jueves 10 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 26° con lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 22° con lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf