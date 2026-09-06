Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 8° y una sensación térmica de 6°. La humedad se encuentra en un 61%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan un cambio notable en las temperaturas. Para el lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 22° con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 25°, manteniendo el cielo claro. El miércoles 9 de septiembre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 27°, continuando con condiciones de cielo despejado. Sin embargo, para el jueves 10 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 26° con lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 22° con lluvias ligeras.