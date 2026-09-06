Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

El clima en Rosario para este domingo 6 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 2° y las máximas llegarán a los 13°. Este panorama se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el cielo despejado que predominará durante todo el día.

En cuanto a las condiciones actuales, se reporta un cielo despejado con una temperatura de 11°. La sensación térmica es de 9°, lo que indica que se percibe un poco más fresco. La humedad se encuentra en un 41%, lo que contribuye a un clima seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste, lo que puede generar una leve brisa durante la tarde.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 2° y la máxima de 13°. El viento mantendrá su intensidad, y la humedad se mantendrá en niveles similares a los actuales. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

En el pronóstico extendido, el lunes 7 de septiembre se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El martes 8, las temperaturas oscilarán entre 4° y 20°, también con cielo despejado. Para el miércoles 9, se espera un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 8° y máximas de 23°, aunque el cielo estará parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 10 se prevé un clima más cálido, con mínimas de 9° y máximas de 25°, pero el viernes 11 podría traer lluvias moderadas, con mínimas de 9° y máximas de 14°.