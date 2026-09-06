Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo cubierto por nubes. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 4°. La humedad se encuentra en un 73%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, con una presión atmosférica de 1027 hPa.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para este domingo 6 de septiembre, se anticipa una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. El cielo permanecerá mayormente nublado durante el día, con vientos moderados que podrían generar una sensación térmica más baja. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán en niveles similares a los actuales, lo que contribuirá a un clima fresco y estable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan un clima variado. Para el lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de 3° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 6° y 24°, también con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 28°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, a partir del jueves 10 de septiembre, se prevén lluvias ligeras, con una mínima de 12° y una máxima de 25°. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 24°, con más lluvias ligeras esperadas.