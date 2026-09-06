El error de Colapinto que condicionó su gran actuación en el GP de Italia

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un error que opacó su enorme rendimiento en el GP de Italia en Monza.

Colapinto, que con el nuevo paquete de actualizaciones en su Alpine había alcanzado el séptimo puesto en la clasificación, se encontraba en cuarto lugar y aspiraba a pelear por su primer podio en la categoría reina del automovilismo.

No obstante, en la sexta vuelta, y tras llegar a estar tercero, se fue de largo en una curva, cayendo al decimosexto lugar y desperdiciando el avance que había conseguido en los días previos.

Sin embargo, edificó una notable remontada hasta ser noveno y sumar puntos.

Por su parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien largó primero, se mantuvo en la séptima posición, luchando enérgicamente, solo por detrás de los equipos líderes.

A pesar del error de Colapinto, Alpine demostró a lo largo de este Gran Premio que si los pilotos rinden a su máximo potencial, el equipo puede estar en condiciones de competir más arriba.