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El error de Colapinto que condicionó su gran actuación en el GP de Italia

El piloto argentino, de un excepcional rendimiento, venía tercero, pero se salió de pista y terminó en el decimosexto lugar, dilapidando sus opciones de un podio en la competencia. Sin embargo, remontó y terminó noveno.

06/09/2026 | 11:24Redacción Cadena 3

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Insólito error de Colapinto.

FOTO: Insólito error de Colapinto.

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Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un error que opacó su enorme rendimiento en el GP de Italia en Monza. 

Colapinto, que con el nuevo paquete de actualizaciones en su Alpine había alcanzado el séptimo puesto en la clasificación, se encontraba en cuarto lugar y aspiraba a pelear por su primer podio en la categoría reina del automovilismo.

No obstante, en la sexta vuelta, y tras llegar a estar tercero, se fue de largo en una curva, cayendo al decimosexto lugar y desperdiciando el avance que había conseguido en los días previos.

Sin embargo, edificó una notable remontada hasta ser noveno y sumar puntos.

Por su parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien largó primero, se mantuvo en la séptima posición, luchando enérgicamente, solo por detrás de los equipos líderes.

A pesar del error de Colapinto, Alpine demostró a lo largo de este Gran Premio que si los pilotos rinden a su máximo potencial, el equipo puede estar en condiciones de competir más arriba.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Colapinto?
Tuvo un despiste en la sexta vuelta que lo llevó del cuarto al decimosexto lugar.

¿Qué posición ocupaba antes del error?
Colapinto estaba en cuarto lugar, con aspiraciones de podio.

¿Cómo fue su clasificación?
Logró el séptimo puesto en la clasificación con un nuevo paquete de actualizaciones.

¿Qué hizo su compañero de equipo?
Pierre Gasly mantuvo la séptima posición a pesar del error de Colapinto.

¿Qué demuestra el equipo Alpine?
Alpine mostró que tiene potencial para competir más arriba si sus pilotos rinden bien.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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