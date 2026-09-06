Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad es del 56%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.79 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un día fresco y agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con un clima mayormente despejado. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 15°. El martes 8, se espera una mínima de 5° y una máxima de 19°. Para el miércoles 9, la temperatura oscilará entre 10° y 22°, con cielos nublados. El jueves 10, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 11, se prevé un descenso en la temperatura, con mínimas de 10° y máximas de 14°, acompañado de lluvias moderadas.