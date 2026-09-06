El gobierno de Trump vuelve a solicitar a la Corte Suprema restricciones al voto por correo

FOTO: El gobierno de Trump pide otra vez a la Corte Suprema que permita restricciones al voto por correo

WASHINGTON — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha presentado nuevamente su solicitud ante la Corte Suprema después de que una jueza federal impidiera la implementación de nuevas restricciones al voto por correo, en el contexto de las elecciones de medio término.

Esta solicitud se produjo tras la decisión de la jueza de distrito Indira Talwani, quien extendió una orden que prohíbe al Servicio Postal aplicar la orden ejecutiva de Trump relacionada con los comicios de noviembre.

El conflicto legal surge en un momento crítico, ya que varios estados han comenzado a enviar las boletas por correo, lo que limita el tiempo del gobierno para realizar cambios significativos en las normas de votación por este método.

"Ya se han comenzado a enviar boletas por correo en Carolina del Norte, y otros estados también comenzarán este proceso, como Alabama el 9 de septiembre y al menos cinco estados durante la semana del 13 de septiembre", indicó el procurador general John Sauer en la solicitud presentada.

"Una vez que esos sobres con boletas ingresan al flujo postal, no hay forma de recuperarlos. Aunque la orden judicial permite que el Servicio Postal y los estados tomen medidas para asegurar que sus sobres cumplan con los requisitos, cada día que la orden judicial esté en efecto aumenta el riesgo de confusión y caos, ya que convierte esos pasos en voluntarios en lugar de obligatorios", agregó.

Este es el tercer intento del gobierno para que el máximo tribunal intervenga en este asunto. La Corte Suprema ha permitido que el plan avance, aunque aún no ha decidido sobre su legalidad.

La batalla legal podría tener importantes repercusiones en las elecciones de este año, donde el control del Congreso está en juego. Casi un tercio de los votantes en Estados Unidos optan por el voto por correo.

Los estados gobernados por demócratas y grupos defensores de los derechos electorales argumentan que las nuevas restricciones son inconstitucionales. Funcionarios electorales han señalado que no hay tiempo suficiente para ajustar sus sistemas de acuerdo con las nuevas directrices del Servicio Postal.

El gobierno de Trump sostiene que las restricciones son cambios de sentido común que están dentro de su autoridad para regular el correo.

"La mejor manera de abordar las preocupaciones de los encuestados sobre su capacidad para cumplir con la norma es conceder una suspensión administrativa inmediata de la orden, seguida de una suspensión total mientras se realiza una revisión adicional", expresó Sauer. "Esto eliminará la incertidumbre que el tribunal de distrito ha proyectado sobre la norma, dejando claro que el cumplimiento no es opcional y debe comenzar sin más demora".

En su solicitud, el gobierno también aclaró que la elegibilidad para el voto por correo y el voto en ausencia continuará siendo determinada por la legislación estatal, y que los funcionarios estatales y locales decidirán quién puede utilizar este método y qué boletas son válidas para ser contabilizadas. "El Servicio Postal no tendrá ningún papel en la determinación de la elegibilidad de los votantes, el mantenimiento de los registros electorales ni el conteo de votos", añadió.

Desde hace tiempo, Trump ha intentado limitar el voto por correo, a pesar de que él mismo utiliza este método para emitir su voto. Ha atribuido falsamente su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden a la votación por correo, propalando afirmaciones infundadas sobre un fraude electoral. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado modificar el tradicional procedimiento de votación.