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Un motociclista sufrió graves lesiones tras derrapar en Casiano Casas

El siniestro ocurrió este domingo a la madrugada en la esquina de Casiano Casas y Esquivel. El hombre, de 41 años, fue trasladado al HECA con un traumatismo craneal grave y pérdida de conocimiento.

06/09/2026 | 13:59Redacción Cadena 3 Rosario

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La motocicleta del siniestro.

FOTO: La motocicleta del siniestro.

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Un motociclista de 41 años sufrió lesiones graves este domingo a la madrugada luego de perder el control de su vehículo y caer sobre la calzada en la zona norte de Rosario.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.45, en la intersección de avenida Casiano Casas y Esquivel. Según la información policial, el motociclista habría perdido el control del rodado sin intervención de terceros y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Al arribar al lugar, personal policial encontró al hombre tendido sobre la vereda norte de avenida Casiano Casas. Minutos después llegó una ambulancia del SIES, cuyo médico constató que presentaba un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento.

La víctima, identificada como Ever Ezequiel O., de 41 años, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención médica.

Por el siniestro intervino personal de la Sección Accidentología, que realizó tareas de planimetría, fotografía y pericias mecánicas en el lugar.

La Policía secuestró una motocicleta Hero Pulse 200 cc, de color blanco y negro, cuyo dominio no era ostensible. Las actuaciones quedaron a disposición de la Seccional 30ª.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un motociclista sufrió lesiones graves tras perder el control de su vehículo y caer en Rosario.

¿Quién es la víctima? La víctima es Ever Ezequiel O., un hombre de 41 años.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió alrededor de las 5.45 de la madrugada del domingo.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió en la intersección de avenida Casiano Casas y Esquivel en Rosario.

¿Cómo fue atendida la víctima? La víctima fue atendida por una ambulancia del SIES y trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por un traumatismo craneal grave.

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