Un motociclista sufrió graves lesiones tras derrapar en Casiano Casas

Un motociclista de 41 años sufrió lesiones graves este domingo a la madrugada luego de perder el control de su vehículo y caer sobre la calzada en la zona norte de Rosario.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.45, en la intersección de avenida Casiano Casas y Esquivel. Según la información policial, el motociclista habría perdido el control del rodado sin intervención de terceros y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Al arribar al lugar, personal policial encontró al hombre tendido sobre la vereda norte de avenida Casiano Casas. Minutos después llegó una ambulancia del SIES, cuyo médico constató que presentaba un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento.

La víctima, identificada como Ever Ezequiel O., de 41 años, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención médica.

Por el siniestro intervino personal de la Sección Accidentología, que realizó tareas de planimetría, fotografía y pericias mecánicas en el lugar.

La Policía secuestró una motocicleta Hero Pulse 200 cc, de color blanco y negro, cuyo dominio no era ostensible. Las actuaciones quedaron a disposición de la Seccional 30ª.