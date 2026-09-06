FOTO: Un objeto luminoso genera misterio en Mendoza: análisis de un posible OVNI en el cielo

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El interés por los fenómenos aéreos no identificados en Mendoza ha cobrado fuerza nuevamente tras la difusión de un video que muestra un objeto luminoso. Este registro fue captado en las cercanías del Acceso Sur y J.J. Paso por miembros del Grupo IAAC (Investigadores de Anomalías Aéreas de Cuyo), quienes compartieron las imágenes que revelan movimientos inusuales a baja altura.

Las grabaciones fueron realizadas por un grupo de jóvenes que se encontraban en el estacionamiento del boliche Wabi, y la Agencia Noticias Argentinas fue la encargada de informar sobre este curioso hallazgo. Durante una transmisión especial del streaming de Oíd Mortales, el material fue presentado y generó diversas interpretaciones entre los entusiastas del tema. Thiago Benítez, uno de los jóvenes que registró el fenómeno, compartió su experiencia al revisar el video en su teléfono y descubrir el objeto extraño que había capturado.

Por el momento, los investigadores no han podido identificar el objeto y no han descartado explicaciones convencionales. Aseguraron que el registro será sometido a análisis técnicos adicionales para determinar si se trata de un dron, un satélite, un globo atmosférico, un ave o incluso un efecto óptico causado por la cámara. La intensidad de la luz y la aparente baja altitud del objeto son características que han llamado la atención durante el análisis inicial.

La difusión del video ha reavivado el debate sobre los objetos voladores no identificados, provocando una ola de teorías en las redes sociales. Algunos usuarios consideran que se trata de un registro de actividad aérea inusual, mientras que otros sugieren que podría existir una explicación tecnológica o natural detrás del fenómeno.

Por ahora, el caso se mantiene sin una respuesta definitiva, y el análisis del material será crucial para intentar esclarecer qué fue lo que apareció en el cielo mendocino aquella noche.