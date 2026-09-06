Thriston Lawrence logra una épica remontada y se lleva el European Masters en Suiza

CRANS MONTANA, Suiza — En un emocionante desenlace, Thriston Lawrence, golfista sudafricano, logró revertir una desventaja de seis golpes el domingo, firmando una tarjeta de 62, ocho bajo par, que le permitió conquistar el European Masters. La victoria se selló con un putt de birdie de 18 pies en el cuarto hoyo de desempate, frustrando a Paul Casey, quien buscaba su primer triunfo en cinco años.

Casey, que comenzó la jornada con una ventaja de tres golpes, tuvo múltiples oportunidades para ganar en el green del 18, incluyendo tres en el desempate. Sin embargo, fue Lawrence quien aprovechó su primera oportunidad y levantó los brazos en señal de triunfo cuando su putt de birdie encontró el fondo del hoyo. Con esta victoria, se convierte en el séptimo jugador en la historia en ganar este torneo tres veces, siendo el primero desde Seve Ballesteros.

"Hoy luché muchísimo. Lo siento por Paul. Jugó un gran golf. Parecía que era su día", expresó Lawrence tras la victoria.

Después de una remontada notable, Lawrence tomó el liderazgo con un putt de birdie de 15 pies en el hoyo 15, y aunque Casey logró empatar con un total de 18 bajo par, 262, la presión del desempate resultó ser demasiado.

El inglés de 49 años parecía estar en una posición favorable después de que su tiro desde el rough derecho, que cayó corto del arroyo, golpeara una roca y lo impulsara hacia un rough profundo. Sin embargo, su siguiente movimiento no fue suficiente, y su putt de par para ganar se quedó corto, rozando el borde izquierdo del hoyo.

Lawrence no sólo celebró su victoria, sino que también se mostró emocionado por la experiencia. "Es la mejor sensación del mundo", afirmó después de su triunfo.

En la ronda final, Harry Hall, de Inglaterra, terminó en el tercer lugar con un 63, mientras que Patrick Reed finalizó en el undécimo puesto, ampliando su ventaja sobre Rory McIlroy en la Carrera a Dubái. McIlroy está programado para regresar la próxima semana en el Abierto de Irlanda.