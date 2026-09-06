Aryna Sabalenka avanza a cuartos de final tras vencer a Taylor Townsend en el US Open

FOTO: Sabalenka impone su poder ante Townsend y avanza a cuartos del US Open

NUEVA YORK — Luego de enfrentar dificultades con su saque al inicio del partido, la bicampeona defensora Aryna Sabalenka logró imponerse sobre Taylor Townsend el domingo, avanzando así a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Durante los primeros cuatro juegos de servicio, Townsend logró quebrar el saque de Sabalenka en tres ocasiones. Sin embargo, la número uno del mundo se recuperó, recuperando su confianza para ganar el encuentro con un marcador de 6-4, 6-3.

"Solo intenté mantenerme concentrada en mí misma y jugar no solo punto por punto, sino pelota por pelota", expresó Sabalenka. "Me alegra haber podido darle la vuelta en ese segundo set".

Este fue el primer encuentro entre Sabalenka y Townsend. A pesar de estar en el puesto 96 del ranking, Townsend ha demostrado ser una competidora formidable en el Grand Slam de su país, habiendo alcanzado los octavos de final en tres ocasiones previas.

"Me alegra haber superado a una rival realmente dura. Qué jugadora tan increíble es al subir a la red. Qué gran restadora: se mueve bien, muy valiente", comentó Sabalenka. "Se podía ver lo concentrada que estaba. Fue realmente complicado jugar contra ella".

En otro encuentro destacado, el defensor del título Carlos Alcaraz se prepara para enfrentar al 20mo preclasificado Tommy Paul. Alcaraz vuelve a la competición tras una ausencia de cuatro meses debido a una lesión en la muñeca derecha y busca mantener su racha de 17 victorias consecutivas en partidos de Grand Slam.