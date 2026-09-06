Cuatro soldados pierden la vida tras explosiones en un cuartel militar en Bolivia

FOTO: Suben a 4 los soldados fallecidos por explosión en un cuartel militar de Bolivia

LA PAZ — El domingo, rescatistas hallaron un cuarto cuerpo entre los escombros de un depósito de explosivos en un cuartel militar ubicado en Viacha, Bolivia. Este hallazgo se suma a los tres soldados fallecidos tras dos explosiones ocurridas el pasado viernes, que también dejaron 81 heridos y 12 personas desaparecidas, según informes oficiales.

El cuerpo de un soldado fue recuperado de entre bloques de cemento. Las labores de identificación están en curso, informó a la prensa René Tambo, jefe de homicidios de la policía boliviana. El sábado, se había encontrado otro soldado, mientras que aún hay 12 personas sin localizar.

Las operaciones de búsqueda se llevan a cabo con precaución en la localidad de Viacha, situada en los suburbios de El Alto. El lugar de la explosión es considerado de "alto riesgo", ya que hay material explosivo entre los escombros y en instalaciones cercanas que resultaron dañadas, indicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

El ministro señaló que el depósito afectado almacenaba "pólvora negra" y pirotecnia desde hace mucho tiempo, lo que podría haber causado las explosiones. La segunda explosión fue tan poderosa que dañó fachadas, techos y viviendas en un radio de dos cuadras, obligando a evacuar a varias familias.

La mayoría de los heridos, incluidos más de diez civiles que se encontraban en la calle durante las explosiones, ya han sido dados de alta. Sin embargo, dos militares se encuentran en estado grave, según la ministra de Salud, Marcela Flores.

La Fiscalía ha iniciado una investigación por presunto "homicidio culposo", según declaró el fiscal Carlos Torres. Legisladores y políticos han exigido una indagación exhaustiva, y el presidente Rodrigo Paz anunció que ordenó una "investigación minuciosa, técnica y transparente". Las causas de las explosiones aún no han sido determinadas.

"No vamos a especular sobre las causas hasta que concluyan las pericias y la investigación", afirmó Justiniano.

La tragedia ha generado un debate sobre la seguridad en los cuarteles que almacenan explosivos, y el expresidente Carlos Mesa ha enfatizado la necesidad de una investigación exhaustiva.

Frente al Cuartel Bolívar en Viacha, las familias de los conscriptos desaparecidos esperan noticias de los rescatistas. De los 12 que aún no han sido localizados, 11 son soldados en servicio militar y uno es un sargento, según el teniente coronel Antonio Amaru, comandante del cuartel.