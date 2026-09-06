Tragedia en México: explosión de pirotecnia deja al menos 10 muertos y 64 heridos

FOTO: Al menos 10 muertos y 64 heridos por explosión de pirotecnia en el centro de México

TEMASCALCINGO, México — Al menos diez personas han perdido la vida y 64 resultaron heridas a raíz de una explosión de material pirotécnico que ocurrió durante una fiesta patronal en una localidad del Estado de México, según informaron las autoridades el domingo.

El incidente tuvo lugar el sábado por la noche en un cuarto adyacente a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en la comunidad de Santa María Canchesdá, ubicada en el municipio central de Temascalcingo. Cientos de habitantes se encontraban listos para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, parte de las festividades religiosas, cuando se produjeron las explosiones que los sorprendieron.

Las autoridades del Estado de México confirmaron que el saldo hasta el momento es de diez muertos y 64 heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros de salud para recibir atención médica.

Entre los heridos se encuentran dos sacerdotes, Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, según lo indicado por el obispo de la diócesis de Atlacomulco, Adolfo Miguel Castaño Fonseca.

Un video que circula en redes sociales muestra a varias personas caminando entre el humo y los escombros en busca de sobrevivientes, mientras piden ayuda tras la conmoción que provocó la explosión.

Hasta el momento, no se han esclarecido las causas de la explosión del material pirotécnico, que estaba almacenado en un área utilizada como bodega. La Fiscalía del Estado de México ha iniciado una investigación al respecto.

Las calles del pequeño poblado de Santa María Canchesdá, con una población aproximada de 2.000 habitantes, amanecieron acordonadas por las fuerzas de seguridad. La iglesia permanecía cerrada y los alrededores estaban cubiertos de escombros y restos de fuegos artificiales.

Las explosiones de pirotecnia son un fenómeno común en México, donde los fuegos artificiales son parte de las celebraciones y festividades religiosas. En un incidente similar, hace casi cuatro años, una potente explosión en el municipio de Huejutla, en el estado de Hidalgo, dejó a 17 personas heridas.