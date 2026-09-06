Wout van Aert triunfa en etapa acortada de la Vuelta a España mientras Enric Mas sigue al mando

Córdoba, España — En el marco de condiciones climáticas extremas, Wout van Aert se destacó al ganar la 15ª etapa de la Vuelta a España, que fue acortada debido a temperaturas que superaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). La carrera fue modificada para salvaguardar la salud de los ciclistas y garantizar un entorno competitivo seguro.

El belga cruzó la meta en una etapa que se redujo de 189 kilómetros a 110 kilómetros, lo que generó una gran expectativa entre los aficionados. Con esta victoria, Van Aert reafirma su notable rendimiento, habiendo también ganado la 13ª etapa el pasado viernes.

Enric Mas, del equipo Movistar, mantuvo su liderazgo en la general al ingresar en la última semana de la competición. El ciclista español tiene una ventaja de más de dos minutos sobre el segundo, Félix Gall de Decathlon CMA CGM, y se encuentra decidido a conquistar la Vuelta tras haber sido subcampeón en 2018, 2021 y 2022.

La decisión de acortar la etapa fue similar a lo que ocurrió en el Tour de Francia este año, donde también se vieron obligados a modificar el recorrido por el calor. La victoria de Van Aert se produce en un lugar significativo, ya que en Córdoba hace dos años también logró una victoria en esta misma competencia.

En la jornada, Van Aert mostró un final explosivo al destacarse en un sprint final donde superó a otros cuatro competidores. Alessandro Romele, de XDS Astana, finalizó en segundo lugar, mientras que Thibau Nys de Lidl-Trek se quedó con el tercer puesto.

"La mayoría de los días en los que pensamos que podíamos ganar, en realidad ganamos. Eso es bastante impresionante. Y en una etapa como la de hoy, cómo tomamos el control como equipo es algo de lo que hay que estar realmente orgullosos. Tengo que estar muy agradecido otra vez por el trabajo de los chicos", comentó Van Aert tras su victoria.

Mas, quien ha liderado la Vuelta desde la caída de Tadej Pogacar, sigue en busca de su primer título en esta competencia. Desde 2014, ningún español ha logrado ganar la Vuelta, y Mas aspira a romper esa racha.