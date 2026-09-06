Gianni Infantino se postula para reelección como presidente de la FIFA a pesar de controversias

FOTO: Infantino buscará reelección como presidente de la FIFA pese a fallido plan de venta del Mundial

MANCHESTER, Inglaterra — El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha confirmado su intención de postularse para la reelección, según anunció el organismo que regula el fútbol mundial. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión por su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo, lo que ha suscitado críticas y llamados a su renuncia.

A pesar de las voces en contra, la FIFA comunicó que Infantino buscará un cuarto mandato, que se extendería hasta 2031. "El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección", indicó un portavoz de la entidad.

La UEFA, la confederación europea de fútbol, ha liderado las demandas para que Infantino deje su cargo, argumentando que ha perdido la confianza de sus miembros. En este sentido, ha amenazado con boicotear torneos de la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo. Varias asociaciones nacionales, como la Federación Inglesa de Fútbol (FA), también han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

Infantino evitó hacer comentarios sobre su futuro el sábado, durante la inauguración del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia. En declaraciones a Sky News, afirmó: "Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy, estamos disfrutando del fútbol".

La FIFA se ha disculpado por los errores cometidos en torno a su polémico plan de comercialización de la Copa del Mundo a través de una filial, comprometiéndose a que tales fallos no se repitan. Sin embargo, esto no ha logrado disminuir la presión sobre la figura de Infantino.

La fecha límite para que los candidatos se inscriban en la próxima elección presidencial es el 18 de noviembre, justo cuatro meses antes de la votación.