Banda MS cautiva a miles en el Festival Arre con su música romántica

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Banda MS cumplió con una destacada actuación en el festival Arre Pepsi Black, donde su música regional mexicana resonó con el público, que mostró su lado más romántico durante el evento.

La agrupación, originaria del puerto de Mazatlán, ofreció un repertorio que incluyó éxitos como "Mi mayor anhelo", su versión de "Tu falta de querer" de Mon Laferte y la presentación de su nueva canción "10 de 10", que formará parte de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está programado para el 11 de septiembre. Los integrantes de la banda revelaron que han trabajado en este proyecto durante los últimos dos años.

Además, los artistas se lucieron con "Qué maldición", una colaboración con Snoop Dogg, que fue presentada de manera peculiar con una botarga de perro en lugar del rapero estadounidense, así como con la divertida "Me gusta tu vieja", que gira en torno a un triángulo amoroso entre hombres mafiosos.

Antes de su actuación principal, los vocalistas Alan Ramírez y Oswaldo Silvas ofrecieron una conferencia de prensa donde dedicaron parte del concierto a su tecladista Gerson Leos, quien falleció a principios de año a causa de un infarto a los 36 años. "Cada noche se la dedicamos a él", expresó Silvas. "Él está ahí presente, es una persona muy importante para nosotros en el escenario y lo sigue siendo en nuestro corazón".

El festival Arre regresó a Ciudad de México tras haberse realizado previamente en Monterrey, y en su primera jornada también se presentaron otros artistas como Grupo Cañaveral, Gabito Ballesteros, La Coreañera, Herencia de Patrones y Los Plebes del Rancho. El evento atrajo a aproximadamente 41.500 asistentes.

Una de las primeras artistas en subir al escenario el sábado fue Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís "El Buki". Además de interpretar sus éxitos "Tú tú tú" y "Bebiendo lágrimas", también sorprendió al público con "Más que tu amiga", un cover de la canción de su padre, y "¿A quién le importa?" de Alaska y Dinarama. Su madre, Cristian Solis, fue vista entre el público disfrutando del espectáculo y grabando videos.

Este año, los asistentes al festival no solo lucieron las tradicionales botas y sombreros, sino que muchos optaron por impermeables, ya que la lluvia estuvo presente durante varias horas de la noche.

El festival continuará el domingo con actuaciones de Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado y Víctor Mendivil.