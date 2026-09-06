Ecuador condena a 13 años a red de lavado de activos vinculada a Comandos de la Frontera

FOTO: Dan 13 años de cárcel en Ecuador a red financiera ilegal del grupo disidente Comandos de la Frontera

QUITO — La justicia de Ecuador impuso el domingo una condena de 13 años de prisión a 14 personas, por su participación en una red financiera ilegal relacionada con Los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC. La sentencia, dictada por un tribunal penal, se basa en acusaciones de lavado de activos, según lo informado por la Fiscalía.

Entre los condenados se encuentra Roberto Carlos Álvarez, conocido como "Gerente", quien fue extraditado a Ecuador desde Arabia Saudí a finales del año pasado y es considerado el líder de esta organización. Junto a él, otras 13 personas también fueron declaradas culpables del mismo delito, como se indicó en un reporte oficial en la red social X.

Los otros involucrados en el caso recibieron una pena de 10 años de prisión, y el tribunal dispuso la multa, clausura y decomiso de cinco empresas que formaban parte de esta estructura delictiva, según lo declarado por el Ministerio Público.

La investigación, que lleva el nombre de "Comandos de la Frontera", comenzó en 2024, a raíz de alertas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía, que detectó operaciones bancarias inusuales.

Los Comandos de la Frontera son un grupo conformado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno colombiano hace una década. Esta organización opera en los departamentos de Putumayo y Nariño en actividades de narcotráfico y minería ilegal, en colaboración con grupos delictivos ecuatorianos, según las autoridades.

La Fiscalía sostiene que la red delictiva funcionó como el brazo operativo y financiero de esta organización armada colombiana, lavando más de 397 millones de dólares provenientes del narcotráfico e ingresándolos al sistema financiero formal entre 2015 y 2025.

La sentencia reafirmó las pruebas periciales presentadas por la Fiscalía, que evidenciaron significativas inversiones en bienes raíces, vehículos y ganado, utilizando recursos ilícitos.

Además, las autoridades ecuatorianas han acusado a Álvarez de haber liderado un ataque letal con explosivos en mayo de 2025, que resultó en la muerte de once militares durante un operativo contra la minería ilegal en una zona selvática. Actualmente, el cabecilla enfrenta otros procesos por crimen organizado, tráfico de drogas y armas, según el registro del sistema judicial ecuatoriano.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, donde operan diversos grupos armados dedicados a actividades ilegales.