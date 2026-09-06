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Varrone se recupera en el Gran Premio de Italia y suma puntos en Fórmula 2

El argentino finalizó en la décima posición en el "Templo de la Velocidad" de Monza.

06/09/2026 | 09:22Redacción Cadena 3

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Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 después de varias fechas.

FOTO: Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 después de varias fechas.

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Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una buena remontada en la carrera del Gran Premio de Italia para finalizar en la décima posición y así volver a sumar puntos en la Fórmula 2.

El triunfo quedó en manos del paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing), mientras que el podio lo completaron el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) y el mexicano Noel León (Campos Racing).

Lectura rápida

¿Quién fue el piloto argentino en el Gran Premio de Italia?
Nicolás Varrone fue el piloto argentino que compitió en el evento.

¿En qué posición terminó Varrone?
Finalizó en la décima posición en la carrera.

¿Qué equipo representa Varrone?
Representa al equipo Van Amersfoort Racing.

¿Quién ganó la carrera?
El triunfo fue para Joshua Dürksen, del equipo Invicta Racing.

¿Qué otros pilotos completaron el podio?
El podio lo completaron Rafael Camara y Noel León.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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