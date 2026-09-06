Varrone se recupera en el Gran Premio de Italia y suma puntos en Fórmula 2

FOTO: Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 después de varias fechas.

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Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una buena remontada en la carrera del Gran Premio de Italia para finalizar en la décima posición y así volver a sumar puntos en la Fórmula 2.

El triunfo quedó en manos del paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing), mientras que el podio lo completaron el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) y el mexicano Noel León (Campos Racing).