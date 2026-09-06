El Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba visitó Cadena 3 y prepara una gira internacional

FOTO: El Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba, en Cadena 3.

Los integrantes del Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba visitaron los estudios de Cadena 3 luego de obtener un importante reconocimiento en el certamen San Juan Canta y mientras preparan una gira que los llevará por Salta y Chile.

La agrupación fue distinguida en el concurso realizado en San Juan, lo que le permitió acceder a una invitación para participar del Festival Mario Baeza, uno de los encuentros corales más importantes de Chile, que se desarrollará en noviembre en Antofagasta.

Antes de emprender ese viaje, el coro ofrecerá este miércoles una presentación especial.

“Lunas cordobesas”, en la Sala de las Américas

El concierto será el miércoles 16 de septiembre, a las 20, en la Sala de las Américas.

La propuesta reunirá al Coro Municipal de Jóvenes, el Ballet Municipal y la Orquesta Oceánica, en un espectáculo que promete combinar distintas expresiones artísticas.

Las entradas tienen un valor de $12.000.

Un premio que los llevará a Chile

El director del coro, Tomás Arinci, contó en Cadena 3 cómo surgió la posibilidad de participar del festival internacional.

“El año pasado participamos de un concurso en San Juan y ganamos un premio para ir al festival de coros más importante de Chile, que es en noviembre, en Antofagasta. Tenemos resuelto el alojamiento, pero tenemos que costear el viaje”, explicó.

En ese sentido, detalló que realizarán una mini gira por Salta y que también tienen previstos distintos eventos para recaudar fondos y afrontar los gastos del viaje.

El coro está integrado por 29 jóvenes, con una edad promedio de alrededor de 24 años.

“El Coro Municipal de Jóvenes es un servicio público, pero también es formativo. La mayoría de los chicos estudian canto por su lado. La media de edad son unos 24 años y hay un nivel muy bueno”, destacó Arinci.

Durante su visita a Cadena 3, los integrantes interpretaron “Fina Estampa”, del folclore tradicional latinoamericano, y “Luna Cautiva”.

Sobre el trabajo coral, Arinci remarcó la importancia de los arreglos y de la calidad de las voces: “En la música coral hace la diferencia que los arreglos sean muy buenos y que haya voces que lo puedan hacer”.

De cara al espectáculo de este miércoles, el director anticipó: “Será un concierto buenísimo, con muchas cosas que no se han dado. Es recomendable ir al concierto”.

Datos del concierto

Lunas cordobesas

Miércoles 16 de septiembre, a las 20

Sala de las Américas

Entradas: $12.000

Dirección: Tomás Arinci

Pianista: Vanina Conca

Contacto: [email protected]