Incendio consume la vivienda de Mariela Altamirano, madre del niño Ángel López, en Comodoro Rivadavia

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – La vivienda que ocupaba Mariela Altamirano, madre de Ángel López, el niño que fue asesinado en Comodoro Rivadavia, sufrió un incendio total y ahora es objeto de investigación judicial. En el momento del siniestro, la mujer no se encontraba en el lugar, ya que está en prisión preventiva por la muerte de su hijo.

El incendio se registró el pasado sábado 5 de septiembre por la noche en la casa que Altamirano alquilaba antes de su detención. En esa residencia vivía con su pareja y sus dos hijos.

El incidente tuvo lugar en la Zona de Quintas, en Comodoro Rivadavia. El propietario de la propiedad informó que las llamas se originaron en el quincho, construido principalmente con materiales de madera, lo que facilitó la rápida propagación del fuego, según detalla el medio ADNSur, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El cuerpo de bomberos respondió rápidamente a un llamado de emergencia realizado por una vecina, quien advirtió sobre la gran cantidad de humo que salía de la vivienda. Tras controlar el incendio, se constató que la pérdida de la casa era total.

Afortunadamente, no hubo heridos ni muertes a raíz del incendio. Los efectivos de la División Criminalística (D.P.C.) llevaron a cabo las pericias técnicas necesarias para determinar las causas del siniestro.

El trágico caso del niño de 4 años tuvo lugar el 5 de abril de este año. Tras la autopsia, que reveló que el pequeño había recibido más de 20 golpes en la cabeza, la justicia dictó la detención de Altamirano, su madre biológica, y de Maicol González, su padrastro.