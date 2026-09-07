Mbappé: "¿A quién votaría para el Balón de Oro? A mí"

Kylian Mbappé no suele andarse con vueltas cuando le ponen un micrófono enfrente y su primera aparición de la temporada en sala de prensa dejó mucha tela para cortar. En la antesala del esperado estreno del Real Madrid por la Champions League frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, el astro francés pisó fuerte y se candidateó directamente para el Balón de Oro: "Hice historia en la competición más importante del mundo del deporte. Pienso que puede ser un buen año para mí", soltó sin tapujos.

El delantero, que viene de coronarse como el máximo goleador en la historia de los Mundiales tras un torneo notable en 2026, reconoció que vestir la camiseta del Merengue magnifica la repercusión de estos premios, aunque remarcó que para él no hay dudas a la hora de evaluarse: "Yo siempre me considero el mejor, pero es algo personal. No pienso que sea un debate que haya que tener".

Durante una entrevista con L''Equipe, el medio francés que entrega la máxima distinción, Mbappé continuó:

“¿A quién votaría para el Balón de Oro? A mí. Es un premio individual, tenemos que ver lo que hizo el jugador individualmente.

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« Pour le Ballon d’Or, je vote pour moi » ?? Kylian Mbappé



Retrouvez l'interview complète de Kylian Mbappé ce vendredi 11 septembre sur le site L'Equipe et dans vos kiosques samedi dans vos kiosques avec France Football. pic.twitter.com/znOSsYcmJe — L'Équipe (@lequipe) September 7, 2026

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¿La gente dice que no gané ningún título? Nunca vi a un solo ganador del Balón de Oro que cumpliera absolutamente con todos los criterios.

¿Alguna vez un jugador ganó el Balón de Oro por unanimidad? No. Eso significa que siempre hubo alguien que pensó que ese jugador no lo merecía.

Ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales es algo que queda en la mente de la gente. Ser el máximo goleador de todas las competiciones más importantes, donde juegan los mejores futbolistas, la Champions League, el Mundial… No sé si alguien lo hizo antes.

Creo que hacer historia siempre debería ser recompensado. Así que cuando mirás mis argumentos, cuando mirás lo que hicieron los otros jugadores este año, diría que sí, no le estaría robando nada a nadie si lo gano.

Pero entiendo a la gente que no está de acuerdo, esto no es una dictadura”.