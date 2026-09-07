Imputaron al exfiscal Mariano Ríos Artacho acusado de desviar más de $400 millones

El exintegrante del Ministerio Público de la Acusación fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita. Según la investigación, entre 2017 y 2024 se habrían retirado unos $425 millones de cuentas judiciales correspondientes a fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas. Parte de los fondos habría sido destinada a inversiones bursátiles y casinos.

El exfiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Mariano Ríos Artacho fue imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita que, según la acusación de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, habría operado entre 2017 y 2024 para extraer fondos de cuentas judiciales por un monto estimado en $425 millones.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el dinero provenía de fianzas, cauciones y fondos secuestrados en distintas investigaciones que permanecían depositados en cuentas bajo control judicial. Parte de esos recursos, según la pesquisa, habría terminado en inversiones bursátiles y casinos.

Ríos Artacho se desempeñaba durante ese período en la Unidad de Delitos Económicos del MPA y, de acuerdo con la acusación, habría ocupado el lugar central dentro de la organización. Los fiscales sostienen que era quien determinaba qué cuentas podían ser vaciadas y luego firmaba los oficios necesarios para avanzar con las extracciones.

Por debajo del exfiscal, siempre según la investigación, otros integrantes de la presunta organización se encargaban de conseguir prestanombres, retirar el dinero en efectivo de los bancos y posteriormente distribuir los fondos. Para canalizar las operaciones, estas personas habrían aportado sus identidades y sus cuentas bancarias, incluyendo sus respectivos CBU.

Los imputados señalados como presuntos prestanombres son Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R..

La acusación también describe un mecanismo que habría permitido ocultar temporalmente los faltantes y evitar que las irregularidades fueran detectadas. Según los fiscales, el abogado penalista Emilio Barcacia concurría a las entidades bancarias para realizar depósitos en efectivo y recomponer los saldos de determinadas cuentas cuando las causas estaban próximas a llegar a una instancia de juicio abreviado o probation.

La investigación que desembocó en la imputación comenzó luego de que se detectara una anomalía en una cuenta judicial. La propia Unidad de Delitos Económicos dio aviso a las autoridades y se inició un expediente que quedó a cargo de Adrián Spelta.