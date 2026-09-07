Abrieron las inscripciones para la Escuela de Oficiales de la Policía de Córdoba: los requisitos

La Policía de Córdoba abrió este lunes las inscripciones para ingresar a la Escuela de Oficiales “Libertador General Don José de San Martín” durante el ciclo lectivo 2027.

La convocatoria estará disponible hasta el 7 de octubre de 2026 y contempla la sede de Córdoba capital y los anexos de Villa María y Deán Funes.

En las primeras horas de la convocatoria, ya se registraron alrededor de 1.000 inscriptos, mientras que son 470 las vacantes disponibles para el próximo ciclo.

El director de Personal de la Policía de Córdoba, comisario mayor José Alberoni, explicó a Cadena 3 que pueden postularse “varones y mujeres de entre 18 y 25 años al 30 de junio del año que viene” que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones principales se encuentran contar con secundario completo, ser argentino nativo o por opción, no registrar antecedentes penales ni contravencionales y presentar un informe socioambiental favorable.

Además, los postulantes deberán cumplir con una relación adecuada entre talla y peso, de acuerdo con los parámetros publicados por la Policía de Córdoba.

Cuándo es el examen de ingreso

Alberoni explicó que quienes completen la inscripción deberán atravesar distintas etapas del proceso de selección. La primera instancia será el examen intelectual, previsto para los días 14 y 15 de octubre.

Para prepararse, los aspirantes cuentan con material de estudio disponible en el sitio web de la Policía de Córdoba.

“Los chicos que se inscriban tienen que hacer examen intelectual el 14 y 15 de octubre, para el que cuentan con material de estudio en la web de la Policía”, explicó el funcionario.

Luego del examen comenzará el resto del circuito de selección, que contempla distintas evaluaciones antes de determinar quiénes ocuparán las vacantes disponibles.

Qué etapas deben superar los aspirantes

El proceso incluye una evaluación médica inicial, en la que se verifican, entre otros aspectos, la talla y el peso de los postulantes.

Posteriormente se realiza una valoración del perfil psicológico y, en etapas siguientes, estudios médicos y controles de antecedentes.

“Luego ingresan a circuito de selección que comienza con el examen y pasa por distintas etapas, incluyendo evaluación médica inicial donde se revisa talla y peso, luego valoración del perfil psicológico y, a posteriori, estudios médicos y antecedentes para poder lograr una de las vacantes para ingresar en marzo del año que viene”, detalló Alberoni.

Dónde pueden inscribirse

La convocatoria está abierta para los tres establecimientos que forman parte de la Escuela de Oficiales:

Córdoba capital.

Villa María.

Deán Funes.

Los interesados no necesitan tener domicilio en la ciudad correspondiente al anexo elegido. Según explicó Alberoni, pueden optar por cualquiera de las tres sedes teniendo en cuenta principalmente la cercanía.

Los aspirantes que superen todas las instancias del proceso de selección podrán acceder a una de las 470 vacantes previstas para comenzar la formación en marzo de 2027.

Informe de Celeste Benecchi