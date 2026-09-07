Alemania se salva de la eliminación en el Mundial FIBA femenino y Francia marca un récord de triples

BERLÍN — Alemania, como país anfitrión, logró evitar una temprana eliminación en el Mundial FIBA femenino el lunes. En la misma jornada, España avanzó a los cuartos de final y Francia rompió un récord de triples. Alemania se enfrentaba a la posibilidad de quedar fuera en su último partido de grupo contra Mali, pero el equipo local mostró su fuerza al ganar cómodamente 83-58, con destacadas actuaciones de Frieda Bühner y Luisa Geiselsöder, quienes anotaron 21 y 17 puntos, respectivamente.

El equipo de Mali logró tomar la delantera brevemente gracias a dos tiros libres de Alima Dembélé, pero rápidamente fue superado por Alemania, que se aseguró avanzar desde un grupo muy competitivo, donde todos los equipos estaban empatados con un récord de 1-1 antes de sus últimos partidos.

Alemania se medirá contra Corea del Sur el martes para determinar quién avanzará a los cuartos de final. Por su parte, Francia hizo historia al anotar 22 triples, una cifra sin precedentes, en su aplastante victoria de 111-56 sobre Nigeria, que ya estaba eliminada del torneo. Con este resultado, las finalistas olímpicas aseguraron su lugar en la siguiente fase.

En el Grupo B, Hungría también se destacó al vencer a Corea del Sur 82-73, finalizando en segundo lugar en el grupo.

España avanza a cuartos de final

Iyana Martin lideró a España con 20 puntos y cuatro rebotes en su victoria por 79-59 sobre Japón, lo que le permitió a España (2-1) avanzar directamente a los cuartos de final como líder del Grupo A, gracias a su récord en enfrentamientos directos contra Alemania (2-1). Japón, que terminó en tercer lugar del grupo, se enfrentará a Hungría el martes.

Emma Meesseman brilla para Bélgica

Emma Meesseman guió a Bélgica hacia los cuartos de final con 22 puntos y 10 rebotes en la victoria 80-68 sobre Australia, asegurando el primer lugar del Grupo C. El equipo belga ahora tendrá un receso hasta el jueves, mientras que Australia deberá enfrentar un repechaje de clasificación el miércoles contra el perdedor del duelo entre Italia y China.

Puerto Rico logra una victoria clave

En otro partido, Puerto Rico eliminó a Turquía con un marcador de 75-71, gracias a una destacada actuación de Arella Guirantes, quien anotó 21 puntos. Puerto Rico, que había estado en desventaja por siete puntos al inicio del último cuarto, logró revertir la situación con dos triples decisivos de Pamela Rosado.

El miércoles, Puerto Rico jugará contra el ganador del partido entre Italia y China. En el Mundial, los cuatro equipos ganadores de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los que terminen en segundo y tercer lugar disputarán repechajes.