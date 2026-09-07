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Finlandia culmina la construcción de una valla de 200 kilómetros en su frontera con Rusia

La barrera, compuesta por secciones independientes, se extiende a lo largo de más de 1.300 kilómetros de frontera entre ambos países, enfocándose en áreas de mayor necesidad operativa.

07/09/2026 | 17:32Redacción Cadena 3

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Finlandia finaliza valla de 200 kilómetros a lo largo de la frontera con Rusia.

FOTO: Finlandia finaliza valla de 200 kilómetros a lo largo de la frontera con Rusia.

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Finlandia ha finalizado la construcción de una valla de contención de 200 kilómetros en varios tramos de su frontera con Rusia, según informó la ministra del Interior, Mari Rantanen. La valla está diseñada para poder ampliarse en el futuro si así se requiere.

Esta barrera está compuesta por secciones independientes a lo largo de los más de 1.300 kilómetros de frontera que comparten ambos países. La mayoría de la valla se encuentra concentrada en el sudeste de Finlandia, con algunas secciones más pequeñas situadas en zonas más al norte.

La Guardia Fronteriza de Finlandia ha indicado que las secciones fueron construidas en aquellas áreas donde se identificó una mayor necesidad operativa y donde la construcción fue considerada más rentable.

El proyecto incluye un cercado de 4,5 metros de altura, un sistema de vigilancia técnica, una red de caminos y un área despejada de 25 metros de ancho. El costo total de la obra se estima en 356 millones de euros (413 millones de dólares), según la información proporcionada por la Guardia Fronteriza.

En octubre de 2022, grupos parlamentarios en Finlandia acordaron respaldar la construcción de esta barrera en ciertos tramos de la frontera oriental. En 2023 se realizaron secciones piloto, mientras que la construcción principal se desarrolló entre 2024 y 2026.

Lectura rápida

¿Qué se ha construido?
Una valla de contención de 200 kilómetros en la frontera con Rusia.

¿Quién anunció la finalización?
La ministra del Interior, Mari Rantanen.

¿Cuánto costó el proyecto?
El costo total fue de 356 millones de euros (413 millones de dólares).

¿Cuándo se inició la construcción?
La construcción principal se realizó entre 2024 y 2026.

¿Qué características tiene la valla?
Incluye un cercado de 4,5 metros de altura y un sistema de vigilancia técnica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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