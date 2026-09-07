Un impactante documental sobre Elizabeth Holmes sorprende en Telluride

El festival de Telluride se convirtió en el escenario de una de sus sorpresas más impactantes en años con el estreno del documental titulado "You Can See Everything". Este filme, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, ofreció a los asistentes una mirada íntima a la vida de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, justo antes de su ingreso a prisión.

La proyección se llevó a cabo en una sala de 650 asientos el pasado domingo, donde los espectadores, con sus teléfonos guardados, no sabían qué esperar. Se les había informado que la duración del documental era de casi tres horas y que nunca había sido exhibido anteriormente. Entre los asistentes se encontraban los propios creadores de la obra.

El documental se centra en los 34 días previos a la entrega de Holmes a las autoridades, tras ser condenada por defraudar a inversores sobre su tecnología de análisis de sangre. En mayo de 2023, comenzó a cumplir una sentencia de 11 años. Desde entonces, sus intentos por apelar la condena y reducir su pena han fracasado. En febrero del año pasado, su apelación fue rechazada y, posteriormente, solicitó clemencia al expresidente Donald Trump, aunque su petición sigue pendiente de revisión.

Durante la filmación, Fielder residió en la casa de huéspedes de la pareja, lo que permitió un acceso sorprendente a su vida cotidiana. Parte del interés en el documental también se relaciona con la participación de una actriz de renombre que se entrelaza con la narrativa. La distribuidora A24 tiene planes de lanzar el filme en octubre, y ya se puede visualizar un tráiler en línea.

Este estreno no solo resalta la fascinación por la figura de Holmes, sino que también plantea preguntas sobre la ética en el ámbito empresarial y el impacto de las tecnologías emergentes en la sociedad. La película ha generado un revuelo significativo, lo que sugiere que será un tema de conversación en los próximos meses.