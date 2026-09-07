Alex Gibney revela el poder de Elon Musk en un documental impactante

VENECIA, Italia — El reconocido documentalista Alex Gibney, famoso por sus retratos de figuras poderosas y organizaciones controvertidas, ha afirmado que el poder de su nuevo tema, Elon Musk, es incomparable. Con una duración cercana a las cuatro horas, su documental titulado "Musk" se estrenará mundialmente esta semana en el Festival de Cine de Venecia, siendo uno de los lanzamientos más esperados del evento. Bleecker Street tiene previsto estrenarlo en cines en octubre.

En una conversación con The Associated Press, Gibney explicó su motivación para realizar el documental, así como las complejidades que rodean la figura de Musk. "Varias personas se me acercaron a principios de 2023 para sugerirme hacer una película sobre él. Al principio dudé, pero un amigo cercano me convenció de que era una buena idea, ya que representaría una forma de poder del siglo XXI", expresó.

Durante la charla, Gibney profundizó en la naturaleza y el alcance del poder de Musk. Según él, la capacidad de Musk para hablar con confianza sobre el futuro resulta convincente para muchos inversores, aunque a menudo sus afirmaciones no están alineadas con los hechos o las evidencias. "Su genialidad, si es que se puede llamar así, radica más en ser un inversor que un inventor. Su habilidad se manifiesta en inflar el valor de las acciones", añadió.

El documental también aborda la relación de Musk con el expresidente Donald Trump, un tema que ha generado interés. Gibney señala que la transición de Musk hacia Trump podría haber estado motivada por la búsqueda de fondos gubernamentales, así como por investigaciones federales que amenazaban a sus empresas. "En este contexto, muchos lo vieron como un cambio predecible, pero también hay un trasfondo de presión que no se puede ignorar", indicó.

El director reflexionó sobre el temor que sienten muchas personas cercanas a Musk al hablar de él, lo que subraya la inmensa influencia que ejerce. A pesar de ser admirado por muchos, Musk también ha sido criticado por la forma en que manipula la verdad para satisfacer sus objetivos. Gibney lo compara con figuras como Elizabeth Holmes y las prácticas de Enron, aunque destaca que Musk tiene a su disposición un equipo de ingenieros y líderes capacitados en sus empresas.

En relación a la polémica generada por el documental, Musk lo tildó de "artículo difamatorio", a lo que Gibney respondió: "¿Cómo lo sabrías?". El director afirmó que, aunque siempre hay un sesgo en el trabajo documental, está dispuesto a cuestionar sus propias suposiciones y a seguir los hechos donde lo lleven. A pesar de haber comenzado admirando a Musk, su investigación lo llevó a derribar el mito del empresario como un moderno Leonardo da Vinci.

"Este documental es un viaje oscuro y peligroso, pero también divertido", concluyó Gibney, destacando el interés que genera la figura de Musk y el impacto que tiene en el mundo actual.