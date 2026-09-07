Los hutíes responsabilizan a Arabia Saudí por ataque a prisión en Yemen con saldo de siete muertos

FOTO: Los hutíes acusan a Arabia Saudí de atacar una prisión en el norte de Yemen y matar a 7 personas

EL CAIRO — Los rebeldes hutíes han acusado a Arabia Saudí de realizar un ataque aéreo contra una prisión en el norte de Yemen, resultando en la muerte de siete personas, entre ellas un niño. Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión entre el grupo respaldado por Irán y las fuerzas yemeníes que cuentan con el apoyo del gobierno saudí.

El ataque se llevó a cabo en el Centro Correccional Central de la ciudad de Hazm, ubicada en la provincia de Jawf, dejando al menos siete heridos, entre ellos una mujer, según informó Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

El director de la prisión mencionó en un canal de noticias hutí que 35 reclusos y una mujer que visitaba a su esposo quedaron atrapados bajo los escombros tras el ataque.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil desde 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a huir primero al sur y luego al exilio en Arabia Saudí. En 2015, una coalición liderada por el gobierno saudí intervino en el conflicto con el objetivo de restaurar el gobierno.

El canal de noticias Al-Masirah difundió un video de 46 segundos que supuestamente muestra los efectos del ataque, incluyendo un edificio derrumbado y estructuras reducidas a escombros.

En el video se observa a varias personas, aparentemente equipos de rescate, moviéndose con cautela entre los restos, en busca de sobrevivientes.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, acusó a Arabia Saudí de llevar a cabo ataques aéreos y de "cometer masacres" en Jawf. Además, denunció que se están utilizando drones de reconocimiento y que se abastece a mercenarios con armamento.

"La agresión saudí en curso contra Yemen no quedará sin respuesta ni sin castigo", advirtió Saree. Por su parte, el Ministerio de Medios de Arabia Saudí no ha hecho comentarios sobre el ataque hasta el momento.

Más tarde, Saree afirmó que las fuerzas hutíes habían derribado cuatro drones de reconocimiento saudíes en las últimas 24 horas, incluido uno detectado en la mañana del lunes en la provincia de Bayda.

Los ataques a cárceles no son infrecuentes durante el conflicto. En 2022, un ataque de la coalición saudí a un centro de detención en Saada dejó al menos 87 prisioneros muertos y 266 heridos. Otro ataque en 2019 en Dhamar resultó en más de 100 fallecidos y decenas de heridos.

Desde el inicio de la guerra civil, se estima que más de 150.000 personas han muerto, según datos de la ONU, y el país ha estado al borde de la hambruna en varias ocasiones. Un alto el fuego que había prevalecido desde 2022 se ha roto.