Pablo Dóvalo se retira del arbitraje.

Pablo Dóvalo confirmó que se va a retirar del arbitraje, argumentando una larga trayectoria que tendrá punto final cuando se cierre la actual temporada 2026.

Su último partido fue Vélez – Estudiantes de La Plata este fin de semana, donde tuvo algunas acciones que fueron discutidas. Hace algunos días estuvo en Boca – Lanús, donde el Granate reclamó la expulsión de Leonel Flores por una patada a Sasha Marcich.

Durante una entrevista con ESPN, confirmó. “En diciembre me retiro, si. Tengo 50“, sentenció Dóvalo y agregó: “Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan. Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera“.

Dóvalo, entre otras cosas, tiene una singular historia con Barracas Central, el club del presidente de AFA, Claudio Tapia.

Es el juez que más partidos dirigió al "Guapo" con 28 cotejos, de los que Barracas ganó 13, empató 10 y perdió apenas 5.