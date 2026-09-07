Detienen a dos alcaldes en México por vínculos con redes de robo y extorsión

FOTO: Detienen a dos alcaldes por presuntos nexos con redes de robo, extorsión y secuestro en México

CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades de México informaron el lunes sobre la detención de dos alcaldes en el centro del país y otras ocho personas, en el marco de una operación contra la corrupción impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. Los arrestos están relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales dedicados al robo de autopartes, extorsión y secuestro exprés.

Las capturas se producen en un contexto de controversia tras la acusación de narcotráfico contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que ha afectado al partido gobernante Morena, que tiene control en varias administraciones locales. Rocha Moya se separó de su cargo el 22 de agosto después de críticas por parte de Sheinbaum y otros miembros del oficialismo.

El Gabinete de Seguridad federal anunció las detenciones de los alcaldes de los municipios de Esperanza y Tepeyahualco, en el estado de Puebla, aunque no reveló sus nombres ni los de las otras ocho personas arrestadas. Las capturas se llevaron a cabo tras varios allanamientos realizados en diferentes inmuebles como parte de una investigación sobre una estructura criminal que opera principalmente en la carretera que une Puebla y Veracruz.

Durante la operación en el municipio de Esperanza, las autoridades incautaron 35 armas de fuego, 11 vehículos, cuatro de ellos blindados, un dron y un inhibidor de señal. El alcalde de Tepeyahualco fue arrestado el 4 de septiembre por delitos de extorsión, secuestro exprés y robo de vehículos con violencia, según el comunicado oficial.

En mayo pasado, el alcalde de Atlatlahucan, Agustín "N", y el exalcalde de Yecapixtla, Irving "N", también fueron arrestados como parte de la denominada "Operación Enjambre", que ha resultado en la detención de más de veinte funcionarios vinculados a corrupción, extorsión y homicidio. Tres meses antes, el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido junto a otros directores municipales por extorsión.

A finales de abril, la fiscalía de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros funcionarios de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Esta situación ha generado una creciente inquietud en la opinión pública respecto a la corrupción en las instituciones gubernamentales.