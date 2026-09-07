FOTO: Tragedia en City Bell: joven de 19 años falleció tras ser atropellado por un tren

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Un joven de 19 años, conocido como Matías Agustín Ledesma, perdió la vida este lunes por la tarde al ser atropellado por una formación del tren Roca en el paso a nivel de calle 476 y Camino Centenario, en la localidad de City Bell, perteneciente a la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los efectivos encontraron al tren detenido y, a pocos metros, a un joven tendido sobre las vías, inconsciente y con múltiples lesiones. Junto a él se halló una motocicleta Honda Tornado roja y negra.

Una ambulancia del SAME arribó minutos más tarde, donde el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero a pesar de los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento del joven.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el motociclista se desplazaba por calle 476 en dirección a calle 13. Los testigos afirmaron que cruzó el paso a nivel mientras la barrera estaba baja y en dirección contraria al tren, lo que habría causado el trágico impacto.

Luego del accidente, se preservó el lugar para llevar a cabo pericias que permitan esclarecer la dinámica de lo sucedido.

La causa fue caratulada como "Muerte por accidente" y se encuentra bajo la intervención de la UFIYJ N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Carlos Vercellone.