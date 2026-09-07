Tragedia en City Bell: joven de 19 años falleció tras ser atropellado por un tren
La víctima fue identificada como Matías Agustín Ledesma, quien tenía 19 años y cruzó en moto con la barrera baja.
FOTO: Tragedia en City Bell: joven de 19 años falleció tras ser atropellado por un tren
Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Un joven de 19 años, conocido como Matías Agustín Ledesma, perdió la vida este lunes por la tarde al ser atropellado por una formación del tren Roca en el paso a nivel de calle 476 y Camino Centenario, en la localidad de City Bell, perteneciente a la ciudad de La Plata.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los efectivos encontraron al tren detenido y, a pocos metros, a un joven tendido sobre las vías, inconsciente y con múltiples lesiones. Junto a él se halló una motocicleta Honda Tornado roja y negra.
Una ambulancia del SAME arribó minutos más tarde, donde el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero a pesar de los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento del joven.
De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el motociclista se desplazaba por calle 476 en dirección a calle 13. Los testigos afirmaron que cruzó el paso a nivel mientras la barrera estaba baja y en dirección contraria al tren, lo que habría causado el trágico impacto.
Luego del accidente, se preservó el lugar para llevar a cabo pericias que permitan esclarecer la dinámica de lo sucedido.
La causa fue caratulada como "Muerte por accidente" y se encuentra bajo la intervención de la UFIYJ N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Carlos Vercellone.
Lectura rápida
¿Quién es la víctima?
La víctima es Matías Agustín Ledesma, un joven de 19 años.
¿Qué ocurrió?
Matías fue atropellado por una formación del tren Roca en City Bell.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar el lunes 7 de septiembre por la tarde.
¿Dónde se produjo el hecho?
El incidente ocurrió en el paso a nivel de calle 476 y Camino Centenario, en City Bell.
¿Qué se investiga?
La causa está caratulada como "Muerte por accidente" y se investigan las circunstancias del hecho.
[Fuente: Noticias Argentinas]