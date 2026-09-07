Unión reaccionó y ahora empata de local ante el puntero Instituto: seguilo en vivo
El partido se disputa, desde las 21.15, en Santa Fe. Hasta hoy, "La Gloria" compartía el primer lugar de su zona con Gimnasia de Mendoza y Vélez, que ya jugaron el fin de semana. Transmite Cadena 3.
07/09/2026 | 21:42Redacción Cadena 3
FOTO: Giuliano Cerato celebra el gol del triunfo de Instituto.
Instituto visita este lunes a Unión de Santa Fe con el objetivo de volver a quedar como único líder de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro se disputa desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha del campeonato, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de Cadena 3.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
"La Gloria" llega a este compromiso con 16 puntos, los mismos que Gimnasia de Mendoza y Vélez, que ya disputaron sus respectivos partidos de la fecha. Por eso, un triunfo le permitirá al equipo cordobés recuperar el liderazgo en soledad.
El conjunto dirigido por Diego Flores viene de vencer 1-0 a San Lorenzo como local, mientras que Unión ocupa el octavo puesto de la zona, con 10 unidades.
"El Tatengue" busca hacerse fuerte en Santa Fe para sumar puntos que le permitan escalar posiciones y mantenerse en la pelea por la clasificación.
En desarrollo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué equipo visita a Unión de Santa Fe?
El equipo que visita a Unión de Santa Fe es Instituto.
¿Cuándo se disputa el encuentro?
El encuentro se disputa el lunes a las 21.15.
¿Dónde se juega el partido?
El partido se juega en el estadio 15 de Abril.
¿Cuántos puntos tiene Instituto antes del partido?
Instituto llega con 16 puntos.
¿Quién es el director técnico de Instituto?
El director técnico de Instituto es Diego Flores.