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Descubre cómo preparar enchiladas de mole, un clásico de la cocina mexicana

Las enchiladas de mole combinan tortillas de maíz, una rica salsa y un relleno de pollo. Esta receta te guía paso a paso para que las prepares en casa sin complicaciones.

07/09/2026 | 21:15Redacción Cadena 3

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Enchiladas de mole, un clásico mexicano

FOTO: Enchiladas de mole, un clásico mexicano

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Pocas combinaciones culinarias representan de manera tan auténtica la cocina mexicana como las enchiladas de mole. Este icónico plato consiste en tortillas de maíz, una salsa densa y fragante, y un relleno que generalmente incluye pollo, todo ello cubierto con mole caliente.

A pesar de que existen diversas variaciones según la región, la esencia del plato se mantiene: tortillas suaves, una salsa sabrosa y una selección de ingredientes que le otorgan carácter. Esta receta ofrece un instructivo detallado sobre cómo prepararlas en casa, incluyendo tiempos precisos y consejos para lograr que la salsa esté en su punto ideal, sin necesidad de pasar horas en la cocina ni de buscar ingredientes complicados.

Para aquellos que desean experimentar con otras versiones de este clásico, también resulta interesante conocer las enchiladas mexicanas rojas, otra preparación tradicional que goza de gran popularidad en las mesas mexicanas.

Lectura rápida

¿Qué son las enchiladas de mole?
Son un plato mexicano que consiste en tortillas de maíz rellenas de pollo y cubiertas con una salsa de mole.

¿Cómo se preparan?
La receta incluye pasos sencillos y tiempos exactos para lograr una salsa deliciosa sin complicaciones.

¿Qué ingredientes se necesitan?
Los ingredientes básicos son tortillas de maíz, pollo y una salsa de mole, que puede variar según la región.

¿Existen variaciones de este plato?
Sí, hay diferentes versiones regionales, como las enchiladas mexicanas rojas, que son igualmente populares.

¿Se puede hacer mole dulce?
Es posible, aunque la receta tradicional se basa en una salsa salada y especiada.

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